Un balcón de un sexto piso se desplomó este martes alrededor de las 17:40 en la Plaza de la Mujer, frente al ambulatorio, en Algeciras. Pese a la espectacularidad del suceso y la caída de materiales a la vía pública, no se registraron heridos, un hecho que los testigos califican de “milagro”, ya que los cascotes cayeron justo donde se encuentra una administración de loterías muy concurrida.

La zona fue acordonada por la Policía Local, que estableció un perímetro de seguridad para evitar riesgos a los viandantes y facilitar el acceso de los bomberos, que se desplazaron al lugar para evaluar los daños, asegurar la estructura y descartar nuevos desprendimientos.

Según los primeros testimonios, el balcón se desplomó de golpe, sin señales previas visibles. Los bomberos continúan trabajando para determinar el origen del desprendimiento y comprobar el estado del resto de la fachada.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, muy transitada por encontrarse junto al centro de salud Algeciras Centro y a varios establecimientos, cafeterías y un parking.