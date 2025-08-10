Ruta de ventas por la A-405: sabor y tradición en el interior del Campo de Gibraltar

Uno de los platos de la venta Santa Clara.

La carretera A-405, que serpentea entre montes y parajes naturales desde la Estación de San Roque hasta Jimena de la Frontera, no solo es una vía de conexión entre pueblos; es también una ruta de sabores, de mesas compartidas y de ese sabor a campo y a cocina hecha con mimo. Hoy proponemos un itinerario muy especial: una ruta gastronómica por algunas de las ventas más emblemáticas del Campo de Gibraltar que se encuentran en sus curvas.

Venta Juan Carlos - 4,3 estrellas

La aventura comienza en la Venta Juan Carlos, a la altura de la Estación de San Roque. Aquí no se escatima: su menú diario, con más de cuatro opciones tanto de entrante como de principal, es el favorito de los habituales.

“Platos ricos y generosos”, resume Lito, uno de sus clientes. “La calidad de la comida es excelente. Probé el venado en salsa, que estaba tierno y sabroso, y unas patatas fritas naturales que son todo un detalle. El surtido de pescado, muy bien frito. Postres caseros, especialmente la tarta de queso. La carta es extensa y el servicio, muy agradable. Muy recomendable. Habrá que repetir.”

El desayuno también merece mención aparte, sobre todo si se pide zurrapa de lomo, uno de los grandes clásicos de la venta.

Venta La Cantina - 3,6 estrellas

Pocos kilómetros más adelante, en la carretera de La Almoraima, en Castellar, Venta La Cantina nos da la bienvenida con un desayuno imbatible: pan generoso, zumo natural y café por solo 3 €.

“Excelente sitio para desayunar, almorzar o tomar una tapa. Buen servicio y amplia zona de parking”, comentan los visitantes.

“Fuimos en familia de caminata y paramos allí. Hay un parque con columpios y hasta pavos reales. Es perfecto para disfrutar en familia”, explica Sheila Calvente.

En su carta, comida típica andaluza: sopa de picadillo, carrillada, atún rojo, cazuela de marisco… Todo con ese sabor que solo da la cocina de casa.

Venta Santa Clara - 4,3 estrellas

Siguiendo la A-405, aparece Venta Santa Clara (Jimena), actualmente cerrada por temporada, pero legendaria en la zona.

“Simplemente espectacular. Servicio de 10, comida de 10. Todo buenísimo y un café de escándalo. Amenazo con volver”, promete Eduardo de la Cruz.

“Uno de los mejores establecimientos del Campo de Gibraltar”, añade Calero. “Generosas raciones de comida tradicional (pedir una ración entera es de valientes). Muy buena calidad a buen precio. Plato ineludible: el arroz.”

La recomendación de Calero no es menor: el arroz se ha convertido aquí en toda una insignia.

Venta La Adelfilla - 4,3 estrellas

Seguimos por Jimena y el camino nos regala una joya: Venta La Adelfilla. Con raciones tan generosas como su trato, es una de esas ventas donde uno se siente como en casa.

“Raciones enormes y excelente relación precio-calidad”, destacan los visitantes.

“Camareras muy atentas. Lo mejor: los callos y el arroz.”

Una parada obligada si uno busca platos de cuchara y recetas con alma.

Venta Cano - 3,7 estrellas

Cerramos la ruta con Venta Cano, también en Jimena, un clásico bar de carretera que sorprende tanto por su desayuno con churros como por su cocina casera.

“Nos dieron un desayuno super delicioso con café con leche y pan con tomate en nuestra ruta ciclista. ¡Gracias por vuestra generosidad y calidez! Fue una experiencia inolvidable”, comparten unos ciclistas.

“Tapas de comida casera, buena atención. Destaco la carne guisada con tomate, extraordinaria", asegura un cliente.

A veces, la mejor sorpresa está en los lugares más sencillos.