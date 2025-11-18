Detenidos los responsables de un negocio de estética en el centro comercial Puerta Europa de Algeciras por emplear a trabajadores en situación irregular

La Policía Nacional ha desarticulado una trama de explotación laboral en Algeciras tras detener a tres miembros de una misma familia, propietarios de un establecimiento de estética y uñas, acusados de emplear de forma sistemática a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y en condiciones abusivas. La operación, denominada Charlie, ha puesto al descubierto un patrón continuado de contratación irregular que mantenía a cinco personas en situación de especial vulnerabilidad.

Año de investigación tras una inspección inicial

La intervención policial comenzó en noviembre de 2024, cuando agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental realizaron una inspección conjunta con el Organismo Autónomo de Inspección de Trabajo en el establecimiento ubicado en el centro comercial Puerta Europa. Durante aquella primera actuación, enmarcada en el Convenio de Colaboración entre ambas entidades, los agentes detectaron a un trabajador en situación irregular, lo que activó una exhaustiva investigación.

A lo largo de los meses siguientes, la Policía Nacional documentó un total de veinte ocasiones en las que se localizó a cinco trabajadores distintos en el centro, todos ellos sin permiso de trabajo y sin alta en la Seguridad Social. Esta reiteración demostró que no se trataba de casos aislados, sino de una práctica habitual por parte de los responsables del negocio.

Explotación laboral y exposición a sustancias cancerígenas

Las condiciones en las que trabajaban estas personas eran extremadamente precarias. Según la investigación policial, las víctimas realizaban jornadas maratonianas sin descanso, cubriendo tanto el turno de mañana como el de tarde, y percibían salarios muy inferiores a los establecidos legalmente.

Además, los trabajadores estaban expuestos de forma continua a vapores procedentes de productos empleados en el arreglo de uñas, que podrían contener TPO (trifenilfosfato de óxido) y DMTA (dimetiltiourea), sustancias restringidas por la Unión Europea debido a su carácter cancerígeno, mutagénico y tóxico para la reproducción. Esta exposición, sin las medidas de protección adecuadas, ponía en riesgo grave la salud de las víctimas.

Control total sobre las víctimas

La investigación reveló que los tres detenidos no solo empleaban ilegalmente a estos trabajadores, sino que ejercían un control absoluto sobre sus vidas. Los responsables del establecimiento proporcionaban alojamiento a las víctimas y controlaban sus desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, generando así una situación de extrema dependencia.

Esta circunstancia, sumada a la condición de extranjeros sin recursos, sin dominio del idioma español y sin permiso de residencia de los trabajadores, les colocaba en una posición de máxima vulnerabilidad que los empleadores aprovechaban para imponerles condiciones laborales inaceptables. Las víctimas se veían obligadas a aceptar estas condiciones abusivas por carecer de alternativas y encontrarse completamente aisladas.

Como resultado de la operación "Charlie", los tres integrantes de la familia propietaria del centro de estética han sido detenidos por su presunta participación en delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, que dirigirá el proceso judicial.