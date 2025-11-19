La Olla de San Isidro adelanta la temporada de Navidad en Los Barrios

Chicharrones y otras delicias en una edición pasada de la Olla de San Isidro.

Gastronomía, música y atracciones para todos los públicos en Los Barrios. La plaza de toros La Montera acogerá el próximo 29 de noviembre la Olla de San Isidro, en evento ya tradicional en el calendario de celebraciones populares barreñas, que marcará el inicio de la temporada navideña en el municipio.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; la delegada de Festejos, May Gallego, y el hermano mayor de la Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario, Antonio Muñoz, junto a la delegada de Guadacorte, Geli Ferral, han presentado este miércoles el cartel anunciador de una Olla de San Isidro en la que, como en ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de refrito y también de una amplia variedad de productos de repostería navideña. Además, habrá atracciones infantiles y música ambiente durante todo el día para asegurar el entretenimiento de pequeños y mayores, en esta cita pensada para diversión y esparcimiento de las familias.

El programa de actuaciones en directo es extenso. A partir de las 12:30, se contará con el arte del grupo de baile infantil Wynsport y la Academia de Baile Expresarte.

Por la tarde, a partir de las 17:30, subirá al escenario el artista Ernesto Márquez y, finalmente, a partir de las 20:30, están previstas las actuaciones del grupo D'Werta i Media y el Dj Andy Dúo, que pondrán el broche de oro a la jornada.

Las autoridades y la hermandad invitan a todos los vecinos y visitantes a participar en esta gran fiesta que aúna tradición, gastronomía y convivencia, para arrancar la Navidad en el municipio.