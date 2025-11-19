Un instituto de Algeciras gana un premio mundial en la Cumbre del Clima de Brasil con un corto sobre los peligros de la subida del mar

Varios estudiantes del IES Levante estudian en El Rinconcillo junto a su profesora, Estefanía Pérez Solís. Allí comenzaron hace años las primeras investigaciones del proyecto 'Playa Futura', antecedente directo del hoy premiado 'Costa Futura'.

El Instituto de Enseñanza Secundaria Levante, en Algeciras, ha conseguido un logro inédito para un centro público andaluz: ganar la Teachers’ COP, la competición internacional celebrada en el marco de la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. Su cortometraje Costa Futura, seleccionado entre nueve proyectos de todo el mundo y único representante español, obtuvo el 69% de los votos en la categoría Greening Communities, lo que lo convierte en vencedor absoluto y otorga al centro una dotación de 500 euros para seguir impulsando iniciativas de educación ambiental.

El reconocimiento llega tras una década en la que el IES Levante lleva consolidándose como una referencia en sostenibilidad. Sus distinciones —Ecoescuela con bandera verde, Escuela Azul Europea y Centro experto proyectos basados en la naturaleza— son apenas la superficie de un trabajo pedagógico que ha hecho de la playa del Rinconcillo algo más que un paisaje cercano: la ha convertido en un laboratorio vivo y en un espacio donde la ciencia se aprende desde la experiencia directa.

Concejales del Ayuntamiento de Algeciras muestran su apoyo al proyecto 'Costa Futura' del IES Levante. / Ayuntamiento de Algeciras

Un corto para explicar un futuro que ya asoma

El proyecto premiado nació hace años bajo el nombre de Playa Futura, dentro de la asignatura optativa Proyecto Medioambiental dirigida a alumnos de 3º de ESO. Su evolución ha sido constante, hasta desembocar en Costa Futura, un cortometraje científico en el que los estudiantes explican sus investigaciones sobre el aumento del nivel del mar y sus consecuencias. El alumnado ha estudiado la transformación paulatina de la línea de costa, los riesgos para los ecosistemas del entorno, la amenaza que supone para viviendas, hoteles, industrias e incluso el Puerto de Algeciras, y ha propuesto medidas de mitigación concebidas desde el pensamiento crítico y el trabajo multidisciplinar.

La colaboración con el investigador francés Gaël Durand, de la Universidad de Grenoble, ha proporcionado una base científica sólida que ha elevado el nivel del proyecto y ha aportado precisión a los análisis realizados por el alumnado.

Desde la arena del Rinconcillo y con recursos modestos, un grupo de docentes y adolescentes ha producido un mensaje científico que ha resonado al otro lado del Atlántico. / IES Levante

La profesora algecireña Estefanía Pérez Solís, coordinadora de la Ecoescuela y alma del proyecto, defendió de manera virtual la propuesta el pasado 15 de noviembre ante la Teachers’ COP. Explica para Europa Sur que el corazón de Costa Futura está en la relación afectiva y cotidiana que el alumnado mantiene con El Rinconcillo. Considera que “la playa del barrio funciona como un aula más” porque muchos estudiantes han crecido en esa franja de arena, y esa proximidad emocional potencia su implicación en los trabajos de investigación.

Cree también que el propio contexto del centro, con ratios elevadas y recursos limitados, hace que el reconocimiento internacional tenga un valor especial, porque recuerda que “a veces cuesta creer lo bien que se trabaja hasta que alguien de fuera lo confirma”.

El guion se inspira en un dato que marcó al grupo: Algeciras mantiene un presupuesto específico para afrontar inundaciones por efectos del cambio climático. “Ese fue nuestro punto de partida”, explica Pérez Solís. “El alumnado entendió que lo que investigaban tenía consecuencias reales en su ciudad”

Pérez Solís subraya que uno de los momentos clave para el alumnado fue descubrir que la ciudad de Algeciras dispone de un presupuesto destinado a las inundaciones asociadas al cambio climático. Ese dato, conocido a través de su participación en la Agenda Urbana Escolar desde 2019, transformó la percepción del problema y les permitió comprender que la subida del nivel del mar no es un fenómeno remoto, sino un factor real que afectará a su propio entorno. De hecho, muchos estudiantes se sorprendieron al comprobar que, en escenarios futuros, la playa del Rinconcillo e incluso el propio instituto podrían verse alterados o comprometidos por el avance del mar.

El IES Levante gana la Teachers’ COP en Brasil con 'Costa Futura', un proyecto que analiza la subida del nivel del mar y sitúa a Algeciras en el mapa educativo internacional. / IES Levante

El impacto del proyecto ha trascendido el ámbito académico. Familias del alumnado han incorporado nuevas prácticas de reciclaje, el centro ha reducido la generación de residuos y el Ayuntamiento de Algeciras ha incluido Costa Futura en su oferta educativa municipal. El cortometraje será difundido a través de sus redes y de asociaciones locales, con el objetivo de trasladar a la ciudadanía una cultura de mayor responsabilidad ante el cambio climático. Además, el IES Levante presentó su trabajo en Diverciencia, el mayor evento divulgativo de la comarca, donde obtuvo una respuesta especialmente positiva de docentes y estudiantes de otros centros.

La profesora detrás del premio: una carrera entre la ciencia y la música

El éxito internacional de Costa Futura está también ligado a la trayectoria de su coordinadora. Estefanía Pérez Solís (Algeciras, 1973), doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y profesora titulada de piano, ha desarrollado una carrera investigadora internacional en centros de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, la República Checa, Países Bajos y España. Desde 2005 ejerce como docente de Secundaria y en los últimos años ha participado en proyectos europeos, impartido ponencias en Irlanda y Roma, y colaborado con la Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento de Algeciras.

Estefanía Pérez Solís, profesora encargada de defender virtualmente el cortometraje del IES Levante ante la Teachers’ COP. / IES Levante

Ella misma reconoce que uno de los aspectos más valiosos del galardón es que premia un proyecto nacido del instituto y destinado a transformar su propio barrio. Tiene muy presente el lema que mejor define la filosofía de la Ecoescuela: pensar globalmente, actuar localmente.

El IES Levante ha demostrado que la educación ambiental no es una actividad complementaria, sino un eje vertebrador capaz de involucrar a un barrio entero. Desde la arena del Rinconcillo y con recursos modestos, un grupo de docentes y adolescentes ha sido capaz de producir un mensaje científico que ha resonado al otro lado del Atlántico. Hoy, gracias a su esfuerzo, Algeciras forma parte del mapa mundial de la educación climática. Y lo hace desde el lugar más humilde y poderoso a la vez: la playa del barrio donde todo empezó.