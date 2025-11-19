La chica del Levante

Este sugerente título me lleva a hablarles de una excelente profesora de Algeciras que ha transformado la forma de enseñar en el IES Levante. Estefanía Pérez Solís es doctora en Biología y profesora de música, y los proyectos que coordina en este centro educativo han convertido al Levante en el único instituto al que se concedió la bandera verde internacional en la provincia de Cádiz en 2024. Este galardón es una muestra del compromiso medioambiental de este centro educativo a través de su participación en el programa Ecoescuelas de la Junta de Andalucía, programa que coordina Estefanía.

La semana pasada Estefanía presentó su proyecto Costa Futura en la Cumbre del clima, la COP30, celebrada en Brasil. Su proyecto, junto con otros nueve de diferentes países, ha participado en la llamada TeachersCOP. Esta iniciativa es un evento internacional organizado por la Office for Climate Education que reúne a docentes de todo el mundo para presentar y compartir sus iniciativas de educación climática ante los líderes mundiales presentes en la cumbre.

Pues bien, Estefanía y sus alumnos de 3º de ESO han ganado en su categoría, Greening Communities, con su proyecto Costa Futura. Esta categoría contempla aquellos proyectos que, en su desarrollo, repercuten en una comunidad, barrio o ciudad, en este caso en Algeciras. Para el alumnado ha sido muy importante descubrir que debido al cambio climático podría subir el nivel del mar, desapareciendo su instituto y la playa del barrio donde viven. Han investigado qué es el cambio climático, sus causas y cómo afectará a nuestra costa y nuestros ecosistemas naturales, a nuestro puerto y a gran parte de la ciudad. En colaboración con un investigador de la Universidad de Grenoble (Francia), su asesor científico, el alumnado desarrolló el pensamiento crítico para proponer soluciones que podrían mitigar la subida del nivel del mar.

El producto final ha sido un póster y un cortometraje científico, grabado en inglés y español sobre todo lo investigado. Este grupo de alumnos cursan una optativa en el centro que se denomina Proyecto Medioambiental, en ella han desarrollado su Costa Futura y con el premio, conseguirán fondos para el centro, lo que les permitirá profundizar en el proyecto o emprender otros nuevos. La conciencia ambiental de los que serán los ciudadanos del futuro se consigue con profesores como Estefanía. No me cabe duda.