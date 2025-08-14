La Guardia Civil 'caza' a un conductor a 212 km/h por la AP-7 en San Roque

La Guardia Civil ha imputado un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria al conductor de un vehículo que fue localizado en la AP-7 en San Roque circulando a 212 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, si bien han trascendido ahora.

El turismo fue detectado por una patrulla del Instituto Armado que llevaba un cinemómetro (radar) instalado en un vehículo oficial en un punto de verificación de velocidad.

El supuesto autor del delito se enfrentará a una pena de prisión de tres meses a seis meses; a una multa de seis a 12 meses o a una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.