El PP de San Roque exige explicaciones a Ruiz Boix por su investigación por un presunto caso de contratación irregular

El Partido Popular de San Roque ha reclamado este martes explicaciones “claras e inmediatas” al alcalde y diputado nacional Juan Carlos Ruiz Boix, después de que Europa Sur haya informado de que está siendo investigado en una causa relacionada con la presunta contratación irregular en el Ayuntamiento de la pareja de la secretaria general del Ayuntamiento.

Los populares califican la situación de “muy grave” y advierten de que “no se puede utilizar la institución como cortina de humo”. El partido considera que esta información “afecta directamente a la credibilidad del Ayuntamiento y al buen uso de los recursos públicos”.

La formación que ejerce la oposición en el municipio exige al regidor que aclare “cómo se gestó ese nombramiento”, por qué el candidato que resultó elegido “fue el único que aprobó el proceso con puntuaciones muy superiores al resto”, así como “quién dio la orden para que su pareja asumiera ese cargo” y por qué se mantuvo en la delegación “a pesar de las acusaciones públicas difundidas”.

“El señor Ruiz Boix no puede limitarse a decir que está tranquilo; lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes”, señala el comunicado.

El PP de San Roque solicitará la creación de una comisión de investigación pública, pedirá al resto de grupos municipales que apoyen una reprobación institucional del alcalde y explorarán todas las vías disponibles —sociales, políticas o judiciales— para que haya "consecuencias reales".

“El municipio no puede convertirse en un territorio de impunidad. San Roque merece respeto, ética y buen gobierno”, concluye el comunicado.