Ruiz Boix, alcalde del PSOE de San Roque y diputado en el Congreso, investigado por la contratación de la pareja de la secretaria del Ayuntamiento

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde del PSOE de San Roque y diputado en el Congreso, está siendo investigado por el Juzgado de primera Instancia e Instrucción n.º 3 de la localidad por la contratación presuntamente irregular de Juan Carlos Crespo, pareja de la secretaria municipal, Ana Núñez de Cossio, como director del Servicio de la Delegación de Deportes en Ayuntamiento. Ambos figuran igualmente como investigados en el procedimiento judicial, iniciado a raíz de una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras.

El Tribunal Supremo pide al juzgado que delimite las posibles responsabilidades penales

Las diligencias previas llevadas a cabo por la jueza instructora, Concha García-Beamud, dieron paso el pasado mes de mayo a la imputación del alcalde junto a los dos funcionarios municipales a través de un auto que fue recurrido en apelación por los afectados ante la Audiencia de Cádiz. Esta, sin embargo, desestimó la petición de archivo de la causa, lo que dio pie a que continuasen las diligencias. El próximo 23 de diciembre, Núñez de Cossio y Crespo están llamados a declarar como investigados, no así Ruiz Boix, quien como aforado tan solo podría comparecer ante el Tribunal Supremo (TS).

Por este último motivo, la jueza remitió la causa al Tribunal Supremo (TS) como órgano competente para continuar con ella. No obstante, el TS la mandó de vuelta al juzgado sanroqueño en septiembre pasado para que la instructora avance en las diligencias y delimite las posibles responsabilidades penales que se atribuyen, tanto al alcalde como a Núñez de Cossio y Crespo.

Crespo concurrió inicialmente a las oposiciones junto a otros cuatro aspirantes, si bien tres de ellos no se presentaron a las pruebas, en tanto que el cuarto suspendió con una nota de 1,91 puntos. La pareja de la secretaria, en cambio, aprobó con un 9,02 y fue el único de los candidatos que pasó a la segunda fase. En esta le fue mucho mejor aún, ya pese a que tan solo requería de un 5 para lograr la plaza obtuvo un 9,5 de nota. Así se refleja en los anuncios municipales con los resultados de ambas pruebas, hechos públicos el 15 y el 25 de mayo de 2023.

Las fuentes consultadas por esta redacción consideran que, llegado el momento, el TS podría asumir tan solo los hechos que conciernen a Ruiz Boix y dejar la tramitación de las diligencias sobre los otros dos investigados en el juzgado de San Roque. Caso de ser así, el siguiente paso a dar por parte del TS una vez analizado de nuevo el caso consistiría en llamar a declarar al alcalde en calidad de investigado, lo que obligaría a solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados.

"Estoy muy tranquilo", dice Ruiz Boix

La denuncia trasladada ante la Fiscalía estaba firmada de forma ficticia a nombre de Aureliano Paz -sin aportar el segundo apellido ni número de DNI- y en ella se apuntaba que Crespo había logrado su plaza como director del Servicio de la Delegación de Deportes gracias a unas oposiciones supuestamente amañadas con la connivencia de su pareja y del alcalde, si bien la secretaria municipal se abstuvo de participar en ese proceso, como se deduce del citado anuncio, firmado por la secretaria accidental del Ayuntamiento. Los presuntos delitos derivados de todo ello y que obran en las diligencias como indiciarios son prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Núñez de Cossío y Ruiz Boix, en un acto del Ayuntamiento. / Ayto. de San Roque

En declaraciones realizadas a Europa Sur este martes, Ruiz Boix mantiene que el proceso de las citadas oposiciones, de acceso libre, se llevó a cabo siguiendo los procedimientos legales y con total transparencia. "Estoy muy tranquilo y acostumbrado porque todas las acusaciones de mis rivales políticos han quedado siempre en aguas de borrajas", afirma el regidor.

Un polémico director deportivo

Crespo es conocido en el mundo del deporte gaditano por su intención de convertirse en presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y su enfrentamiento con los actuales responsables de esta. En marzo de 2024, esta redacción se hizo eco de que el director del Servicio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque había grabado dos vídeos en un despacho del Ayuntamiento, junto a una bandera de la ciudad y a otra de España, en los que lanzó graves acusaciones de manipulación de las elecciones a la RFAF. En uno de esos vídeos mostraba en sus manos unos grilletes y decía: "Esto es lo que le haría yo a ahora mismo a los señores de la Federación". Y acusaba a dichos responsables de haber montado en la federación "un chiringuito bolivariano".

Dichas alocuciones, en las que el funcionario criticaba duramente las supuestas "irregularidades" cometidas durante el proceso electoral de la RFAF y anunciaba que las llevaría ante la Justicia, causaron "inquietud" en el Ayuntamiento sanroqueño, según confirmó Europa Sur por fuentes del gobierno municipal, si bien no ha trascendido que este tomase medidas disciplinarias contra Castro, quien a tenor de sus publicaciones en las redes sociales mantiene una intensa actividad junto a miembros del Ayuntamiento.

En otro vídeo grabado en la calle el 16 de marzo de 204 por un tercero y ampliamente difundidas en redes sociales, se observó a Crespo en actitud agresiva, en pleno cruce insultos y descalificaciones con una persona a la que identificó posteriormente en Facebook como "Sr. Neva", en referencia a José Antonio Neva Castro, delegado del Comité de Entrenadores de la RFAF en Cádiz.

"No tengo ningún remordimiento por mi reacción, ya que es natural que cualquier persona defienda el honor de su madre ante insultos injustificados", se justificó.