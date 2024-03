Un funcionario del Ayuntamiento de San Roque critica a la RFAF desde un despacho municipal

El director del Servicio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, Juan Carlos Crespo Sánchez, ha grabado en las últimas semanas varios vídeos en los que lanza graves acusaciones de manipulación de las elecciones en marcha a la presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). En al menos dos de ellos, el aspirante a presidente y trabajador municipal sanroqueño habla desde un despacho del Ayuntamiento, junto a una bandera de la ciudad y a otra de España.

Estas alocuciones, en las que el funcionario critica duramente las supuestas "irregularidades" cometidas durante el proceso electoral de la RFAF y afirma que las llevará ante la Justicia, han causado "inquietud" en el Ayuntamiento sanroqueño, según han confirmado a Europa Sur fuentes del gobierno municipal, que ha decidido no realizar declaraciones al respecto hasta que reúna todos las informaciones posibles para poder valorar lo acontecido.

La Federación Andaluza de Fútbol, dirigida de forma interina por una junta gestora, tampoco ha realizado ninguna valoración sobre estas acusaciones y se limita de momento a defender la "limpieza absoluta del proceso electoral", así como el derecho de Crespo Sánchez, como el de cualquier persona vinculada al fútbol andaluz, a presentar impugnaciones al mismo.

"Dirigentes de la Real Federación de Fútbol deben asegurar elecciones limpias para preservar la integridad del deporte", se lee en el post de Facebook que acompaña de uno estos vídeos. En otro, Crespo Sánchez, líder del grupo Andalucía somos fútbol, pregunta mirando a la cámara: "¿Saben dónde deben estar los dirigentes de la Federación Andaluza de fútbol?". A continuación saca de debajo de la mesa del despacho municipal unos grilletes y dice: "Esto es lo que se merecen y, al juzgado, del tirón, esto es lo que le haría yo a ahora mismo a los señores de la Federación".

Crespo Sánchez critica que la junta electoral, en contra según dice del criterio del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TAD), haya permitido "el voto delegado" y no haya suspendido "el voto por correo" después de que en las papeletas no apareciera un club del que no dice el nombre y que fue incluido más tarde.

El Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque asegura que los dirigentes actuales de la Federación Andaluza de Fútbol: "tienen montado un chiringuito bolivariano".

El pasado sábado, en las distintas sedes provinciales de la RFAF, se celebraron las votaciones a los 150 compromisarios que participarán en la Asamblea Extraordinaria que elegirá al próximo presidente del estamento federativo. Hay tres personas que se postulan como candidatos (todavía no lo son oficialmente): el actual presidente Pablo Lozano, Juan Carlos Crespo Sánchez y el almeriense César Vera. Todo indica a que el pozoalbense Lozano seguirá hasta 2028 en el cargo, puesto que 149 de los 150 asambleístas le han mostrado ya su apoyo.

Aquel día, desde Cádiz, Crespo Sánchez reiteró y reforzó sus críticas: "Hemos tenido que llamar a la Policía Nacional para denunciar las barbaridades que estamos viendo aquí. Hemos presenciado cómo personas depositaban votos en las urnas en masa, obedeciendo sólo a una persona y desobedeciendo la orden del TAD en la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía. Además, los señores de la Real Federación Andaluza de Fútbol no nos permiten entrar en la sede. Esto es un caos total y no se han preparado para este evento. La situación es alarmante y tomaremos medidas judiciales para garantizar la transparencia y la legalidad en el proceso electoral. Es una vergüenza, estamos desbordados y estamos indefensos. Así está pasando en todas las provincias de Andalucía".

Posteriormente, Crespo ha vuelto a calificar de "poco democráticas, carentes de transparencia y profesionales" a las elecciones de la RFAF.

En otro vídeo de ese día que circula por las redes sociales, Crespo Sánchez mantiene un cruce insultos y descalificaciones con una persona a la que él ha identificado en Facebook como "Sr. Neva". José Antonio Neva Castro es el delegado del Comité de Entrenadores de la RFAF en Cádiz. Al final del vídeo se ve al sanroqueño dirigiéndose hacia Neva con actitud agresiva. Crespo explica lo sucedido así: "Lamentablemente, fui gravemente insultado por dicho directivo, llegando incluso a mencionar a mi madre, una persona que merece todo mi respeto y que no tiene ninguna relación con los asuntos en cuestión. Este tipo de actitudes groseras, obscenas y despreciables no representan los valores del fútbol. Es inaceptable que se utilice un lenguaje tan ofensivo y que se recurra a tales acciones por parte de un Directivo federativo. Además, quiero destacar que el vídeo ha sido manipulado y cortado, probablemente con la intención de provocar una reacción. No tengo ningún remordimiento por mi reacción, ya que es natural que cualquier persona defienda el honor de su madre ante insultos injustificados".