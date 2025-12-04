La Guardia Civil, contra el menudeo de droga en San Roque: desmantelados este año cinco puntos de venta con 12 detenidos

La Guardia Civil ha desmantelado este año cinco puntos de venta de droga al menudeo en el término municipal de San Roque. Las intervenciones, a cargo de agentes del puesto principal de la localidad y del de Guadiaro, se han efectuado para dar respuestas al tráfico minorista y al consumo de drogas en zonas públicas y de ocio.

Como resultado de las diferentes actuaciones han sido detenidas 12 personas y han sido aprehendidos 1,981 gramos de cocaína; 129 gramos de MDMA; 335 gramos de speed; 55 gramos de ketamina; 4,2 kilos de hachís; 715 pastillas de éxtasis y 150 gramos de marihuana. En los puntos de venta se han intervenido, además, 58.000 euros en metálico.

Durante los registros practicados en los puntos de venta, han sido intervenidas también una carabina de aire comprimido y un revólver simulado, así como diversas armas blancas y útiles de elaboración y corte de sustancias estupefacientes.