Cae en La Línea una red criminal que vendía móviles falsificados a tiendas de segunda mano

La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que se dedicaba a introducir teléfonos móviles falsificados en comercios de segunda mano de La Línea de la Concepción. La operación, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), pone fin a una investigación iniciada tras varias denuncias de establecimientos afectados.

Según fuentes policiales, los agentes detectaron que muchos de los dispositivos entregados a estos comercios eran imitaciones avanzadas adquiridas por internet. Tanto el embalaje como el propio dispositivo replicaban con fidelidad el aspecto de un teléfono legítimo, de manera que los trabajadores no podían detectar las falsificaciones a simple vista.

Los fallos del sistema operativo solo se hacían evidentes cuando los compradores utilizaban los terminales, momento en el que se detectaban inconsistencias en el rendimiento del producto. Esta situación generó alarma entre los comercios, que comenzaron a recibir reclamaciones de clientes insatisfechos y, finalmente, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Para evitar ser identificados, los implicados realizaban las operaciones de compraventa en distintos establecimientos de la comarca. Gracias a la labor de la UDEV, se pudieron rastrear las transacciones fraudulentas en varios municipios, lo que permitió la detención de los presuntos autores.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos de estafa. La Policía Nacional ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana y empresarial en la detección temprana de este tipo de fraudes y aconseja verificar cuidadosamente la autenticidad de los dispositivos adquiridos o recibidos en comercios de segunda mano.