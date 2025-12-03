La Línea retira vertederos y escombreras ilegales en San Bernardo, Los Junquillos y el Camino de Estepona

La Línea no ceja en su lucha contra las escombreras y vertederos ilegales. El Ayuntamiento ha realizado una nueva batida por diferentes barriadas de la ciudad ante "la proliferación de conductas incívicas".

Las delegaciones municipales de Limpieza y Mantenimiento Urbano, que dirige el concejal Rafael León, han llevado a cabo una actuación conjunta en colaboración con Arcgisa para la retirada de mobiliario, enseres y escombros en varios puntos de la ciudad, donde la mala práctica ciudadana había provocado vertederos urbanos peligrosos contra la salubridad.

En concreto, el Ayuntamiento ha actuado en San Bernardo, Los Junquillos y Camino de Estepona, donde continúan produciéndose este tipo de incidencias, pese a los llamamientos reiterados por parte municipal para el uso del punto limpio, instalación de carácter gratuito donde se pueden depositar este tipo de enseres.

El Ayuntamiento ha reiterado la petición de colaboración ciudadana y se recuerda la exigencia de cumplir con lo dispuesto en las ordenanzas municipales de Limpieza, así como la facultad sancionadora de la Policía Local ante este tipo de hechos.

Residuos urbanos retirados en La Línea.