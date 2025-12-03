María Jesús Corrales vuelve a la novela de fronteras con 'El corazón de África'

La periodista y escritora María Jesús Corrales presentó este martes en La Línea su vuelta al mundo literario con su segunda novela, En el corazón de África, un relato que recorre buena parte de la historia del siglo XX en el Estrecho de Gibraltar a través de la mirada de África Martín, periodista afincada en el Londres sacudido por los efectos del Brexit. Martín sufre una catarsis personal a raíz de la pandemia y la pérdida de un familiar cercano. Un camafeo retrotrae a la protagonista hasta 1940, donde arranca el relato histórico que estructura la novela.

Corrales estuvo acompañada en la presentación por el alcalde de La Línea, Juan Franco; la concejal de Cultura, Raquel Ñeco; y la directora de la biblioteca José Riquelme, Estefanía Sánchez, recinto que acogió la presentación de la obra. Corrales comenzó a gestar su segunda obra nada más ver la luz Las expulsadas (2020). Y aunque no supone una continuación estricta de esta, el ámbito transfronterizo se encuentra igualmente presente. En esta ocasión, como en Las Expulsadas, las mujeres tienen un papel central en la trama.

En el corazón de África profundiza en los vínculos humanos, históricos y emocionales que unen a las fronteras del Estrecho de Gibraltar. La obra aborda temas como la identidad, el amor, la memoria y la libertad, con especial atención al papel de las mujeres en episodios clave de la historia reciente de esta región, como el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el historiador y colaborador de Europa Sur Alfonso Escuadra ha colaborado en la supervisión histórica de los pasajes de la novela dedicados al conflicto bélico.

Corrales se mostró muy agradecida por la acogida de la obra, ya disponible en las librerías del Campo de Gibraltar y en las principales plataformas de venta online. Franco y Ñeco, a su vez, destacaron los vínculos de las historias de Corrales con la ciudad linense que permiten reconstruir y dar visibilidad a un periodo de la historia y la sociedad local pocas veces explorado.