El Ayuntamiento de San Roque aprueba la licitación del mantenimiento de jardines en barriadas y mantiene las bonificaciones del ICIO

El Pleno Ordinario de diciembre del Ayuntamiento de San Roque, celebrado este miércoles en el Palacio de los Gobernadores, aprobó iniciar la licitación del contrato para el mantenimiento de jardines y zonas verdes en las barriadas del municipio, así como la continuidad de las bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para viviendas en el casco urbano y barriadas.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, destacó que la aprobación de la licitación confirma que se mantendrán los 34 empleos actuales del servicio, gestionado actualmente por Valoriza, y que el incremento del presupuesto en un 25%, de 1,5 millones a casi 2 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años, permitirá mejorar las condiciones del personal y ampliar los servicios, atendiendo a la creación de nuevas zonas verdes y parques públicos.

Además, Ruiz Boix señaló que la contratación incluirá un incremento progresivo de la plantilla, llegando a 40 trabajadores al final del contrato, y resaltó que esta fórmula es la única legal para garantizar el servicio completo, dado que la legislación sobre tasa de reposición limita la incorporación de personal público anual.

Ruiz Boix también recordó que los anteriores contratos de limpieza viaria y de colegios permitieron generar un total de 120 contratos, demostrando la importancia de estas licitaciones externas para el mantenimiento de los servicios municipales.

La aprobación del contrato de jardinería se produjo con 14 votos a favor (PSOE, Vox y edil no adscrita) y 6 en contra (PP y San Roque 100x100). El Pleno también dio luz verde la modificación de la ordenanza del ICIO, con la aprobación de la bonificación del 95% para tres viviendas ubicadas en San Roque Ciudad, San Enrique y Taraguilla, manteniendo la política de fomento de la construcción en barriadas y casco urbano, excluyendo las urbanizaciones turísticas. Para la concesión de este beneficio es necesario, según la legislación vigente, que el Pleno declare estas obras de especial utilidad e interés municipal.

Además, se aprobó la recuperación del dominio público ocupado indebidamente en la finca municipal de las Lomas de la Pólvora, tras desestimar las alegaciones de los propietarios. El expediente se inició a raíz de una petición de información realizada en 2023 al Ayuntamiento por parte de la Gerencia Territorial del Catastro que permitió constatar que un inmueble situado en la calle Las Petunias no contaba con licencia municipal de obras y, además, se encuentra en una finca de propiedad municipal. El inmueble no solo había ocupado el suelo municipal, sino también otros situados en la misma calle y en otras cercanas también habían ocupado suelo destinado a uso deportivo, docente y de zonas verdes. En febrero de 2024 se inició el expediente de recuperación de dominio público ocupado por diez propietarios.

Presupuesto 2026 y próximos pasos

El alcalde señaló que el Ayuntamiento está a la espera del cierre de plazos para presentar alegaciones al Presupuesto 2026, recordando que el municipio fue uno de los primeros en España en aprobar inicialmente el documento en el Pleno de noviembre pasado.

“En mis 14 años como alcalde siempre se han presentado alegaciones, así que seguimos pendientes de los plazos para ver si finalmente las hay”, concluyó Ruiz Boix, destacando la transparencia y planificación del equipo de gobierno en la gestión municipal.