Una bandera en Europa

Hoy, cinco docentes de Algeciras se encuentran en Praga, participando en el evento de educación científica más importante de Europa, Science on Stage. Se trata de la red más grande de continente de profesores STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), cuyo objetivo final es promover una población con más conocimientos científicos, garantizar una educación de calidad y alentar a los estudiantes a considerar una carrera de ciencias e ingeniería, fieles al lema "los profesores marcan la diferencia".

De estos cinco docentes, cuatro de ellos competirán por uno de los premios de este concurso internacional: Pilar Orozco, Juan Prieto, Kiko Rivera y Palma García Hormigo, miembros de Diverciencia y profesores en los centros de enseñanza Huerta de la Cruz e IES Kursaal. La quinta docente invitada es Nuria Muñoz, de La Inmaculada, que acudirá al evento en su calidad de embajadora de esta red de profesores. Todos ellos representan a nuestro país formando parte de la delegación española, seleccionada en el certamen nacional, Ciencia en Acción. No es la primera vez que la divulgación científica algecireña está presente en esta convocatoria y ondea su bandera. No han leído mal, sí, vamos siempre con la bandera de nuestra ciudad. Fue en 2013, en Slubice/Frankfurt (Oder) frontera entre Alemania y Polonia, cuando los proyectos salidos de nuestra feria de Ciencia se mostraban por primera vez en Europa. Siguieron después Londres (2015), Debrecen (2017) y Lisboa (2019). La convocatoria actual debió celebrarse en 2021, pero la pandemia lo impidió, como ocurrió con tantas otras cosas.

Pilar y Juan, que fueron ya ganadores en 2019, mostrarán el trabajo que desde hace varios años llevan a cabo con niños de 3º y 4º de Primaria. Ambos utilizan la Astrobiología en sus proyectos, como una herramienta para atraer a los alumnos hacia el estudio de la Ciencia. Con el libro de Galileo Galilei Siderius Nuncius empezó esta preciosa aventura. Kiko, basará su participación en dos proyectos: uno de ellos, Smart Door, propone una "casa verde" e inteligente para vivir en el Ártico y el segundo utiliza la carrera espacial y el conocimiento del universo, para el desarrollo de un proyecto STEAM. Ambos trabajos, realizados con alumnos de ESO y 1º de Bachillerato, implican a varias asignaturas y fomentan la competencia digital del alumnado. Palma tiene con su proyecto, basado en los fenómenos ópticos, el objetivo de acercar la Ciencia a las edades más tempranas, Infantil y Primaria. Aprovechando la curiosidad innata en estas edades y utilizando la metodología Do it yourself -Hazlo por ti mismo- trata de conseguir el interés por la Ciencia en el alumnado.

Lujo de profes para una ciudad, Algeciras, que es sin duda hoy un referente en la educación científica. Y no lo olviden, en Praga desde hoy, al 27 de marzo, ondeará nuestra bandera. Solamente estar allí, lo merece.