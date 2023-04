Una vez terminado el paréntesis de la Semana Santa, la Junta y las organizaciones que representan a los trabajadores sanitarios van a retomar las negociaciones para firmar un acuerdo sobre la dotación de medios para la Atención Primaria. El objetivo del presidente Juanma Moreno es que esta cuestión no embarre la campaña electoral del próximo mes de mayo, en la que el Partido Popular quiere confirmar su papel hegemónico en Andalucía y conquistar las últimas trincheras en manos de los socialistas: los ayuntamientos. Está por ver si el objetivo de la otra parte no es precisamente el contrario. Mal asunto. La sanidad se ha convertido en centro del debate político y no es por casualidad. Es la principal vía de desgaste del Gobierno de la mayoría absoluta porque ni durante la legislatura anterior ni en lo que llevamos de la presente ha sido capaz de abordar los problemas heredados de la etapa socialista. Bien es cierto que la pandemia supuso un revulsivo al que hubo que hacer frente como se pudo y que, comparada con otras administraciones autonómicas, Andalucía pasó el examen con buena nota.

Pero pasados sus principales efectos la realidad vuelve a estar ahí y no es mucho mejor que la que terminó, entre otros factores, costándole el puesto a Susana Díaz en 2018. La Atención Primaria es el punto más débil y presenta perfiles alarmantes tanto para los usuarios, que no reciben la calidad de atención a la que tienen derecho, como para sus trabajadores, desbordados por un día a día cuya gestión les supera. Pero junto a esto, otras cuestiones, como las listas de espera, están enquistadas y dan una imagen muy deteriorada de nuestra sanidad pública. Los datos dados a conocer por el Ministerio de Sanidad señalan a Andalucía como una de las comunidades peor situadas tanto en ranking de demora para una intervención quirúrgica como en el de retraso en la cita con un especialista.

La Junta sabe que en la sanidad tiene su talón de Aquiles y que por mucho esfuerzo inversor que haga va a seguir teniendo abierto un frente. Quizás por eso su afán de contrarrestar con propaganda una debilidad evidente, lo que la ha llevado a cometer sobreactuaciones como las cuatro inauguraciones seguidas del antiguo Hospital Militar de Sevilla, símbolo, por otra parte, de la desidia administrativa que ejercieron los socialistas. También habría que inscribir en esta línea de intentar taponar la brecha el acuerdo sobre la Atención Primaria que ahora se negocia y que debería haber quedado recogido en el pacto de concertación que el Gobierno andaluz firmó con la patronal y los sindicatos. No fue posible y ahora pende como una amenaza sobre la más aparente que real calma chicha que sea ha apoderado de la política andaluza.