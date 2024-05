El consejo de administración de Acerinox analizará el miércoles el futuro de la planta de Palmones

El consejo de administración de Acerinox analizará el próximo miércoles, día 29, el futuro de su planta en el polígono de Palmones, en Los Barrios, sumida en una huelga que hoy cumple 112 días. Será la primera reunión que celebrará el órgano de dirección de la compañía tras el rechazo mostrado por la plantilla el pasado día 17 en referéndum a la propuesta de convenio colectivo elaborada por los mediadores de Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Junta de Andalucía.

La huelga mantiene paralizada totalmente la producción en Acerinox y no solo afecta a los 1.800 empleados de la acerera, ya que también mantiene mano sobre mano a los 500 trabajadores de las contratas de la fábrica. Desde que se conocieron los resultados de la citada votación -en la que 1.200 trabajadores dijeron no al convenio, frente a 427 que apostaron por el sí- no ha habido contactos oficiales ni mucho menos avances en la negociación entre el comité de huelga y los representantes de Acerinox.

Un 80% de seguimiento de la huelga

Para el comité de huelga y la mayor parte de los trabajadores, la propuesta del CARL se plegaba a los intereses de la empresa y calca prácticamente la última oferta puesta sobre la mesa por Acerinox. La empresa sí aceptó el texto de los mediadores (salvo en lo tocante a la retirada de la demanda por huelga ilegal contra siete miembros del sindicato ATA) y estaba dispuesta a firmar el fin de la crisis laboral si la plantilla respaldaba el convenio. Ahora todo es una gran incógnita.

Del total de trabajadores de Acerinox Europa, según fuentes de la compañía, unos 1.450 secundan la huelga (un 80%), en tanto que los restantes 350 se encuentran al margen de la protesta, bien porque se trata personal de dirección o de jefaturas fuera del convenio, bien porque son empleados que discrepan de los argumentos y de los pasos dados por el comité de huelga.