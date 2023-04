Conocí a José Carlos hace muchos años, cuando el andaba por la zona liderando el proyecto Estudio de las comunidades bentónicas de la Bahía de Algeciras y Estrecho de Gibraltar. Corrían los años 90 y algunos biólogos que nos dedicábamos a la enseñanza en Algeciras aprovechábamos la presencia de José Carlos, y de los especialistas que por aquel entonces lo acompañaban en este proyecto, para ampliar nuestros conocimientos.

La arrolladora personalidad de este biólogo marino, siempre involucrado en algún nuevo proyecto, y la sensación de que escuchándolo nunca dejas de aprender, me han acompañado desde que lo conocí. Excelente comunicador, fue el ponente inaugural, para hablarnos del enigma del color bajo el mar, cuando en 2016 se celebró en Algeciras, por primera vez, el Certamen Internacional para países de habla hispana y portuguesa, Ciencia en Acción. Ha participado también en los Encuentros Internacionales sobre los ODS que se celebran anualmente en la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con los que colaboro desde sus inicios. Acudí a su consejo cuándo, ante mi sorpresa, me llegó la propuesta de presidir la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales.

Él y Eduardo Briones, amigo también desde hace muchísimo tiempo, me animaron a dar una respuesta afirmativa a aquella propuesta. José Carlos presidia en ese momento la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y sus palabras fueron: "Ana, los que somos de esta zona tenemos un compromiso social con ella y cuando llega la hora, hay que arrimar el hombro". Lo del compromiso con la zona creo que él siempre lo ha tenido claro. Jamás dice que no cuando se le requiere.

Por eso este año le di la lata una vez más y le pedí que inaugurará la XVII edición de las Jornadas Internacionales de Ciencia en la Calle, Diverciencia 2023. El día 2 de mayo a las 19:00 en el Centro Documental José Luis Cano nos hablará de Calentamiento global y su incidencia en el medio marino. Realidades, incertidumbres y perspectivas de futuro. A través de información nueva y relevante, el profesor García Gómez acercará a la audiencia de su charla la información relacionada con el título de la conferencia, para intentar evitar la confusión y el desconcierto que a veces produce este tema. Es muy importante, en los tiempos que corren, contribuir a centrar esta cuestión y a que la sociedad tenga, con información científica básica y de criterio, un conocimiento mínimo, pero correcto, de lo que realmente acontece y de lo que no, así como de las incertidumbres existentes.

Hoy no he querido hablar de sus publicaciones, premios y reconocimientos, que son muchos, he preferido hacerlo del amigo. Este linense es uno de los investigadores más destacados actualmente en biología marina y estará una vez más con nosotros. No se pierdan la ocasión de escucharlo. Estoy segura de que seguiremos aprendiendo con él.