En una plaza grande como el Nuevo La Victoria y ante un rival que presume de fortaleza como el Real Jáen, el Algeciras CF quiere aprovechar el viento a favor y el 1-0 del Nuevo Mirador para clasificarse para la final por el ascenso a Segunda B este domingo (20:30, Onda Algeciras TV). El equipo de Emilio Fajardo pretende seguir escribiendo una historia bonita que se pone apasionante cuanto más avanza. El algecirismo cree ciegamente en sus posibilidades. No es casual ni capricho. Hay razones para creer más que nunca, por eso cientos de fieles se lanzarán a la carretera para alentar desde las gradas y prolongar esa comunión que ha traído al Algeciras a unos pasitos de la gloria.

La expedición albirroja partió de viaje en autobús rumbo a tierras jiennenses este sábado por la mañana para llevar a cabo el último entrenamiento, en el campo del Martos, y después concentrarse en la ciudad del Santo Reino para descansar lo mejor posible antes de la batalla. Porque Fajardo y sus jugadores saben que este domingo les espera una auténtica batalla, más dura si cabe que la vivida en casa o que la que superaron en Hospitalet, donde lograron eliminar a su primer escollo en esta liguilla.

Alineaciones probables Real Jaén: De la Calzada, Choco, Fragoso, Javi Pérez, Ocaña, Cervera, Heras, Raúl Gacía, Mario Martos, Juanca y Antonio López.

Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Borja Vicent, Pablo de Castro, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito.

Árbitro: Daniel Sánchez Meneses (Madrid).

Hora: 20:30.

Estadio: Nuevo La Victoria de Jaén.

La entrada de Pablo Ganet por Pipo en el centro del campo podría ser la única variación con respecto al once algecirista que venció en el Nuevo Mirador con el penalti en el mágico minuto 87 que Iván transformó. A Fajardo no le cuajó la idea de tener el balón ante el Jaén, un conjunto que dominó buena parte del encuentro y que únicamente adoleció de pegada ante un Algeciras que se defendió como gato panza arriba con un infranqueable Romero hasta la expulsión del visitante Moha. Los de Fajardo hicieron también muchas cosas bien, sobre todo la lectura del desarrollo del juego durante los 90 y pico minutos. Sin embargo, el técnico sabe que no se puede exponer otra vez así y mucho menos en La Victoria. ¿El plan? Sólo Fajardo lo sabe, aunque da la sensación de que algo intentará el entrenador para sorprender a un Jaén un tanto confiado en sus virtudes.

Javi Zafra, que ya entró en la última convocatoria, y Dani Gallardo están recuperados y Fajardo tendrá que hacer descartes. La opción del extremo roteño es una bala extra por si el partido se rompe y se vuelve loco o por si los algeciristas se tuvieran que lanzar a la desesperada. La idea del Algeciras en Jaén pasa por "golpear primero, salir a marcar, salir a ganar", aseguró Fajardo en la previa.

"Hemos ido a ganar siempre, no hemos vendido humo", manifestó el algecirista, que asume que el desarrollo del partido puede llevar a su equipo a "amoldarse" a distintos tipos de juego como ya hizo en Hospitalet. Incluso a practicar ese otro fútbol, algo que el Algeciras está haciendo a la perfección. Fajardo se muestra "más positivo" si cabe tras haber analizado a conciencia lo que ocurrió en la ida y entiende que "la presión se equipara" en una eliminatoria que tiene un premio grande: "Es como una final que da paso a la final por el ascenso", valora.

El ambiente, como ya ocurrió en el Nuevo Mirador, está garantizado en el Nuevo La Victoria donde el Jaén espera congregar a unas diez mil gargantas. Fajardo considera que eso debe suponer una motivación más para unos jugadores "acostumbrados" a lidiar en escenarios así. "El Algeciras se merece jugar en estadios así, respetando a todo el mundo siempre, con la humildad que ha demostrado este vestuario", remató el técnico, que confía en que el césped -que no presenta su mejor aspecto- no se convierta en un obstáculo para ninguno de los dos contendientes.

El duelo de vuelta también llega algo caldeado por las declaraciones del entrenador local, Germán Crespo, en las que dijo que "el cuerpo técnico del Algeciras no fue ejemplar" en la ida, unas palabras que ponen más picante si cabe a una cita de alto voltaje.

Dos autocares de las peñas y decenas de vehículos particulares se desplazan desde la ciudad y otros puntos de España para acompañar a los albirrojos. Otros miles de sufridores podrán seguirlo por la televisión local de Onda Algeciras y por las redes sociales de Europa Sur.