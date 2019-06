Germán Crespo, el entrenador del Real Jaén CF, se muestra absolutamente confiado en que su equipo remontará al Algeciras CF el domingo en el Nuevo La Victoria (20:30), en el duelo de vuelta de la segunda ronda por el ascenso a Segunda B. El técnico cargó contra el cuerpo técnico de Emilio Fajardo, del que dijo que "no fue ejemplar", y entiende que los albirrojos jugarán "con mucho respeto" porque "el Algeciras sabe que lo pasó mal allí".

Crespo, en su comparecencia ante los medios jiennenses este viernes, habló sobre Fajardo y sobre algunos aspectos que no le gustaron en el partido de ida en el Nuevo Mirador, algo que curiosamente no hizo in situ tras la derrota: "No quiero comentar nada sobre su cuerpo técnico porque no fueron ejemplares", afirmó. "En los años que llevo es el primer entrenador que no me saluda al inicio del partido, no sé por qué; el segundo entrenador (Miguel Ángel Berlanga) desde el primer minuto estaba faltando a nuestros jugadores, pero no quiero entrar en ese tema", continuó.

"Sé que se ha comentado mucho que no hemos sabido jugar los últimos minutos", prosiguió Crespo al ser preguntado por ese otro fútbol que sí exhibió el Algeciras en determinados momentos. "Creo que en las dos eliminatorias nos han metido el gol cuando ya no podíamos buscar eso porque siempre hemos ido a marcar y a ganar. A nosotros allí, por ejemplo, no nos riegan nuestro medio campo al descanso y está prácticamente seco, pero sabemos que los equipos juegan con eso", concedió. "Sé que van a jugar con perder tiempo como hicieron en Hospitalet".

El técnico de los blancos considera que la afición del Nuevo Mirador estuvo "ejemplar salvo los tres-cuatro cafres que hay siempre en los campos". "Ellos tenían a su afición a su favor como es lógico y aquí nosotros vamos a tener la nuestra. Se les puede hacer un partido muy largo", aventuró Crespo.

"Tenemos que tener tranquilidad en los últimos metros y más sangre fría"

El preparador del Jaén tampoco está de acuerdo con Fajardo en su valoración sobre esos últimos veinte minutos cuando los visitantes se quedaron con diez por la expulsión de Moha: "He escuchado comentarios de su entrenador de que nos dominaron, pero no creo que fuese así; estaban en casa, se habían quedado con uno más y tuvieron dos o tres llegadas al área, pero no recuerdo paradas de Ángel (De la Calzada) salvo el gol y una de la primera parte de Antonio que se fue fuera; las ocasiones fueron nuestras", opinó.

"Ellos en su campo, con su gente, con uno más, con un penalti a última hora solo tiraron dos veces a portería", apuntó Crespo. "No tuvimos excesivo peligro por eso pienso que si hacemos lo que debemos hacer, contundentes, tengo muchísima confianza", remató.

El entrenador del Real Jaén se mostró convencido de que el domingo no se acaba su temporada: "Esperemos que nos queden dos partidos más. Estoy con la sensación de que el equipo va a llegar al doscientos por cien, creo que los jugadores me han demostrado que hay plena confianza y aque quí de una vez por todas la pelotita va a entrar y vamos a sacar adelante esta eliminatoria".

"Si miramos lo que ha sucedido en los tres partidos que llevamos no es normal", insistió Crespo sobre el papel del Jaén en el playoff. "Que te anulen un gol en cada uno, que se generen las ocasiones que se han generado, las expulsiones, los minutos que hemos recibidos los goles... No nos está acompañando la suerte, pero la suerte cambia y hay que buscarla".

Crespo imagina para el domingo "un partido similar, nosotros con la posesión, ellos creo que tendrán mucho respeto, saben que allí lo pasaron mal, imagino que harán un partido parecido al de Hospitalet, esperando su oportunidad", manifestó.

"Nosotros tenemos que ser capaces de tener más tranquilidad en los últimos metros y un poquito de sangre fría", dice en voz alta. "Saber que con un gol igualamos la eliminatoria, jugar con cabeza, en campo contrario y ser verticales", proclama Crespo.

El técnico de los blancos confía en que el césped del Nuevo La Victoria presente el mejor estado posible: "No ha estado bien, hubo problemas con un aspersor y estaba el campo encharcado y evitamos pisarlo. Queremos que esté bien porque nos da la vida".