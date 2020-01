La Unión Deportiva Los Barrios recibe este domingo (17.30) en el San Rafael a la AD Ceuta FC con la necesidad de puntuar para alejarse del descenso, que ya está a solo cuatro puntos tras doce partidos sin ganar. El entrenador gualdiverde, Loren Morón, afronta la 22ª jornada del grupo X de Tercera ante un rival al alza que defiende el puesto de liguilla que consiguió al vencer el pasado miércoles en Puente Genil. Los barreños deben lidiar, una vez más, con múltiples bajas.

La última baja, la de Urri, autor del único gol barreño la pasada jornada ante el Betis Deportivo (5-1). El jugador, que se ha marchado a la Gimnástica de Torrelavega del Grupo III, era una pieza clave en el centro del campo, y más tras la marcha la semana anterior de Jorge Herrero, otro puntal en la media gualdiverde y uno de los que acumulaba más experiencia.

Estas dos salidas se unen a las de los que se fueron en semanas anteriores: Sergio Romero, Álex Castillo y Josema. Para compensar, el club reclutó al maliense Sidibé, cedido por la Balona, al ex algecirista Tano y concretó la vuelta de Ekedo. Tres fichajes ante cinco salidas que obligan a la directiva a ponerse las pilas en la última semana del mercado de invierno si quiere que Loren tenga los mimbres necesarios para mantener a la entidad en la categoría.

Otro jugador con el que no podrá contar el entrenador es Diawara, que recibió una dura entrada ante el Betis Deportivo que le ha producido un esguince de tobillo por el que será baja un par de semanas. Unida a la lesión que tiene en el dique seco desde hace dos meses a Álex Guti, el técnico no puede contar con dos de sus futbolistas más desequilibrantes.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Iván; Álex Vázquez, Gustavo, Borrego, Oñate, Triunfo; Alberto Ramos, Ekedo, Tano; Dani Guerrero, Sibidé. AD Ceuta: Romero; Benji, Pozo, Víctor González, Chakir; Julio, Polaco, Ismael César, Nané, Espinar; Cristo. Árbitro: José Manuel Viñolo Payán (Sevilla). Hora: 17.30 (22ª jornada). Campo: San Rafael, de Los Barrios. Antecedentes: La Unión ha recibido al Ceuta en seis ocasiones en Tercera división, con un balance de tres empates, una victoria visitante y dos de los barreños. La pasada temporada los gualdiverdes vencieron (2-0) con goles de Álex Castillo y Forján.

La lista de convocados es: Iván Villanueva, Pablo (porteros); Álex Vázquez, Santi, Gustavo, Paco Borrego, Oñate, Triunfo (defensas); Álex González, Ángel Moya, Alberto Ramos, Ekedo, Tano, Legupín (centrocampistas); Dani Guerrero, Román, Sidibé, Facu (delanteros).

El técnico no oculta su disgusto ante la marcha de Urri: "Su salida ha sido un fastidio total porque no la esperaba. Y más con el partido que tenemos ante el Ceuta, al que no se le puede dar ninguna ventaja".

"Aunque se diga que no es un rival de nuestra liga, intentaremos hacer nuestro juego y obtener algo positivo. Vamos a tener que quitarles el balón o esperar a que vengan, pero sin cometer fallos. Si ellos se ponen por delante en el marcador, son difíciles de doblegar. Cada uno tiene sus armas. Ya me gustaría tener el problema que tiene el Ceuta, que tiene jugadores y sigue firmando", comenta.

Sobre el estado del césped, dice: "El campo no está bien. El viernes intentamos entrenar y lo tuvimos que dejar porque era impracticable". "El club está trabajando para traer a tres jugadores más y espero que lleguen la próxima semana", añade sobre posibles refuerzos.