Las relaciones con Gibraltar y Marruecos y el control de la inmigración copan los programas para las europeas

Algo más de 2.200 kilómetros separan la Bahía de Algeciras de Bruselas, la capital comunitaria. Pero las políticas y decisiones de las instituciones de la Unión Europea tocan muy de cerca el día a día del Campo de Gibraltar.

La energía y la descarbonización, el control de la inmigración o el encaje de Gibraltar como territorio extracomunitario tras el Brexit forman parte de la agenda de las instituciones que serán renovadas entre el 6 y el 9 de junio mediante elecciones que, en España, se celebrarán el próximo domingo.

Los programas de las principales formaciones coinciden en incluir propuestas relativas a cómo debe ser la relación entre España y Gibraltar, el control de las fronteras exteriores de la UE y, ya en menor grado, el desarrollo de las infraestructuras como principales asuntos relacionados con la comarca.

A estas elecciones europeas concurren un total de 34 partidos en España. Para realizar una comparativa, Europa Sur ha seleccionado las principales formaciones que obtuvieron representación en los comicios de 2019 (PSOE, PP, Vox, Podemos y Ciudadanos) más la nueva formación Sumar y Ahora Andalucía, esta última por tratarse de una opción con base en la Comunidad Autónoma.

Los siete programas elegidos van desde detallados documentos, como el del PSOE con más de 100 páginas, al manifiesto del PP formado por apenas cuatro grandes bloques con un contenido genérico despachado en ocho páginas, sin propuestas concretas. Entre ambos extremos, Ciudadanos plantea 70 medidas o Vox más de 50 agrupadas en grandes bloques.

La relación con Gibraltar

La relación entre la Unión Europea, y más particularmente España, con Gibraltar ocupa el primer plano de la actualidad. Desde octubre de 2021, las instituciones comunitarias negocian con Reino Unido el encaje de la colonia tras el Brexit para regular aspectos como la fiscalidad, la gestión ambiental o los derechos laborales de los ciudadanos europeos. La cuestión de Gibraltar está recogida de manera expresa en tres de los siete programas analizados: Sumar, Podemos y Vox. Por el contrario, PP y PSOE obvian el asunto ya que el término no aparece en ninguno de sus compendios de medidas electorales.

Sumar dedica parte de su programa a los trabajadores transfronterizos. Bajo este marco, promete una defensa de las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar "tanto ante Reino Unido como ante Gibraltar, garantizando mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación". Es decir, aboga por un desmantelamiento de la Verja que ya forma parte de la negociación del posible tratado. "Revisaremos el acuerdo político alcanzado con Gibraltar con el objetivo de garantizar la máxima protección para las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar", insiste el partido, aunque sin abundar si se trata de una equiparación entre las pensiones de los gibraltareños con las de los transfronterizos o de las prestaciones por desempleo.

Sumar también se compromete a solicitar más recursos para un "Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar" (sin explicitar medidas) y a fomentar la cooperación transfronteriza mediante la constitución de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar.

Podemos coincide en abordar la relación entre Europa y Gibraltar desde el punto de vista de los derechos del colectivo de trabajadores en la roca. Así, promete medidas para garantizar "sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social". También se compromete a la fluidez en la Verja "para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controlesde documentación".

En este ámbito, Podemos promete que solicitará la inclusión de recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el "Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar", una suerte de nueva versión del Plan Especial para el Campo de Gibraltar. Además de favorecer la cooperación transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar (al igual que Sumar), Podemos añade como promesa el desarrollo de un sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral. "Y solicitaremos a la UE la inclusión de esta zona -por la comarca- en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos", cita el partido morado.

Vox, por el contrario, se expresa exclusivamente en términos de soberanía. La formación de ultraderecha "rechaza cualquier acuerdo que no pase por respetar los derechos soberanos de España sobre la colonia británica de Gibraltar". Este partido exige a la UE "un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar", ya que considera "inaceptable" que exista "un paraíso fiscal en suelo soberano español".

Relación con Marruecos

Marruecos es el primer socio comercial de España y, por su cercanía con el Campo de Gibraltar, existe un puente económico que se materializa a través del Puerto de Algeciras. Pero nuevamente carece de referencias expresas en los programas de los partidos mayoritarios (PSOE y PP) o incluso de la formación andalucista.

Solo Podemos y Vox incluyen propuestas específicas vinculadas con el país norteafricano más allá de las generalidades como promover las relaciones sociales y económicas con África que sí se citan en otros de los textos consultados. Pero lo hacen con puntos de vista antagónicos.

Podemos aboga por implicar a la UE en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y, como consecuencia, reclama que no se negocien acuerdos de pesca "en aguas saharauis con Marruecos". También aboga por controlar el papel de los lobbies (grupos de presión e influencia) de terceros países sobre la UE: "Se investigarán las actuales influencias de Marruecos, Catar, Israel y Turquía en la política de vecindad sur de la UE y se les retirará el acceso a los edificios de la UE".

Vox endurece su postura al respecto. El programa de este partido plantea la suspensión "de todos los acuerdos comerciales y agrícolas ratificados entre la Unión Europea y Marruecos en tanto no se cumpla estrictamente el principio de preferencia comunitaria y no se ponga fin al fraude en el etiquetado y la competencia desleal". La formación plantea un refuerzo de los controles fronterizos de todos los productos de terceros países que lleguen a la UE para prevenir fraudes o problemas sanitarios, ya que en otra parte del programa cita el caso de productos procedentes de Marruecos que no cumplían con las normas comunitarias en materia de fitosanitarios.

El manifiesto del PP realiza una vaga concesión a la necesidad de la UE de fortalecer su presencia en el norte de África.

Gestión de la inmigración

La comarca, por su situación como frontera sur de Europa, requiere de medidas de control específicas para evitar la acción de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

El PSOE defiende un sistema integrado de gestión de fronteras "que salvaguarde los derechos de las personas migrantes" en Europa a la par que combata el tráfico y la trata de personas, tanto con fines de explotación laboral como sexual. El PP únicamente habla de "fronteras seguras" en su manifiesto, sin más detalles.

Ciudadanos afronta la cuestión mediante una propuesta para revisar y unificar los criterios y protocolos en la integración social y profesional de inmigrantes y refugiados, mientras que Podemos propone la creación de un sistema público europeo de búsqueda y salvamento marítimo (exportando el modelo de Salvamento Marítimo de España) y la abolición de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). En su lugar, la formación morada plantea "una Agencia que tengacomo función principal la búsqueda y el salvamento de personas migrantes en el mar". Podemos añade en su programa el cierre y desmantelamiento de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Podemos plantea el desmantelamiento de Frontex y su sustitución por una red europea de salvamento marítimo

Sumar defiende una gestión de fronteras (e inmigración) basada en el respeto a los derechos de los migrantes y refugiados y en el fin de cualquier política que limite el derecho de entrada al territorio de la UE. Así, alude a la puesta en marcha de una investigación sobre "el fallo en el respeto al principio de no devolución, las devoluciones ilegales en las fronteras europeas".

Vox criminaliza a buena parte de la inmigración que entra en Europa, a la que atribuye en su programa el incremento de la inseguridad ciudadana y la llegada del yihadismo. Bajo este punto de vista, plantea "detener y expulsar a todos los inmigrantes ilegales en territorio español". "Los países de Europa deben adaptarse a las prácticas de la mayoría de los países del mundo, estableciendo una política de tolerancia cero con la inmigración ilegal, que acabe con las subvenciones y establezcasanciones disuasorias como prohibir obtener el visado durante largos períodos de tiempo en caso de estancia ilegal", reza el programa.

Adelante Andalucía muestra su posición "firme y tajante" ante el nuevo Pacto Migratorio "que trata de forma denigrante y desigual a las personas migrantes. Europa debe instaurar un sistema migratorio basado en valores de acogida, humanismo y diversidad", contrapone la formación andalucista.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico

La prevención y lucha contra el narcotráfico supone otro de los retos para las instituciones europeas en zonas fronterizas, como es el caso del Estrecho de Gibraltar.

Así, el programa del PSOE recoge la promoción de la cooperación entre los puertos europeos "para reducir eficazmente el flujo de narcóticos y mercancías ilícitas hacia Europa, así como con los países de origen, tránsito y destino del narcotráfico". Es la única alusión al tráfico de drogas en todo el documento, mientras que el escueto manifiesto del PP no aborda la cuestión.

Ciudadanos propone una Policía Europea, especializada y conectada en materia de terrorismo, trata de mujeres, tráfico y flujos de inmigración (lo que se vincularía con el apartado anterior de este análisis) y tráfico de drogas. "Potenciaremos los recursos y competencias de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)", promete la formación naranja.

Ciudadanos propone una Policía Europea para asuntos como el narcotráfico

Podemos es la única formación que plantea puntos en su programa de manera expresa sobre el narcotráfico en el Estrecho. Así, el partido morado se compromete a reforzar los sistemas judiciales y policiales en la comarca del Campo de Gibraltar, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho "para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas".

Transporte

La Unión Europea trazó en 2013 el mapa europeo del transporte intermodal (redes TEN-T) para pasajeros y mercancías. El Campo de Gibraltar goza de doble prioridad en el desarrollo ferroviario de la conexión Algeciras-Bobadilla por ser la cabecera sur de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Varios de los programas electorales analizados aluden a esta cuestión, con mayor o menor detalle.

El programa del PSOE considera "crucial" el desarrollo del ferrocarril, por lo que apuesta por "el desarrollo de los corredores europeos como el Corredor Atlántico y el Mediterráneo como principales ejes de movilidad para pasajeros y mercancías", aunque sin particularizar en ningún tramo pendiente.

Sumar defiende la creación de una red "paneuropea" electrificada para el año 2030 (justo lo que preconiza la TEN-T) como alternativa a los trayectos en avión. "Tambiéndefenderemos una ejecución acelerada de las obras de desarrollo y finalización del Corredor Mediterráneo como parte de esta red de ferrocarril paneuropea", consta en su programa electoral.

Podemos igualmente recoge entre sus propuestas la intensificación de los planes europeos de infraestructura ferroviaria "potenciando el transporte de mercancías y elapoyo al transporte de viajeros de cercanías".