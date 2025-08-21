Extinguido el incendio forestal de Los Barrios tras más de 24 horas de trabajo en una zona de difícil acceso de Los Alcornocales

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha conseguido extinguir completamente el incendio forestal que se declaró el pasado martes 19 de agosto en el paraje Finca La Granja, en el término municipal de Los Barrios. El fuego fue dado por extinguido a las 23:30 del miércoles, tras más de un día de intensas labores en una zona de orografía especialmente complicada.

El incendio se inició sobre las 20:40 del martes en una zona de difícil acceso del Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los mayores bosques de alcornoques de Europa y espacio protegido de biodiversidad única. Durante las primeras horas de actuación, los equipos desplegaron un helicóptero semipesado para actuar por vía aérea, mientras que por tierra trabajaron grupos de bomberos forestales, agentes de Medio Ambiente y autobombas.

El fuego fue controlado en la mañana del miércoles a las 10:45, momento a partir del cual los efectivos se centraron exclusivamente en las tareas de remate y liquidación. Durante toda la jornada del miércoles, los equipos trabajaron para refrescar la zona y consolidar el perímetro, enfriando los puntos calientes para evitar cualquier reactivación hasta lograr su extinción definitiva por la noche.

Tercer incendio del mes en el Campo de Gibraltar

Este siniestro supone el tercer incendio forestal registrado en agosto en el Campo de Gibraltar. Los días 5 y 11 del mismo mes se produjeron dos incendios en Tarifa de mayor virulencia, que afectaron a unas 600 hectáreas en total y obligaron a evacuar a más de 3.500 personas alojadas en hoteles y viviendas de la zona.

La reiteración de siniestros en enclaves de gran valor ecológico ha encendido la alarma en la comarca, donde autoridades y colectivos medioambientales insisten en reforzar las medidas de prevención durante estos meses de alto riesgo.

Sospechas de intencionalidad

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, quien siguió de cerca la evolución del incendio desde el mismo paraje hasta altas horas de la madrugada, ha destacado la dificultad del terreno donde se produjo el fuego. En declaraciones a los medios, Alconchel describió la zona como "un terreno tremendamente dificultoso" con una orografía "muy dura donde probablemente la inmensa mayoría de los ciudadanos en condiciones normales no serían capaces de acceder", dejando entrever la posibilidad de que este incendio haya sido provocado intencionadamente.

El regidor ha aprovechado para agradecer públicamente el "arduo trabajo y esfuerzo incansable" de todos los equipos del Plan Infoca y del personal que participó en las tareas de extinción, expresando su "orgullo" por ver cómo estos efectivos trabajan para "minimizar el daño que otros pretenden provocar".

Alconchel también ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana y la responsabilidad colectiva. "La mejor forma de proteger nuestros montes es evitando cualquier imprudencia que pueda derivar en un incendio. Entre todos debemos cuidar de nuestro entorno", recalcó el alcalde.

La proximidad del fuego a la yeguada Dehesa La Granja y al área recreativa de La Montera del Torero había despertado inquietud entre los vecinos de la zona, especialmente al producirse apenas una semana después de los incendios de Tarifa.

El Parque Natural de Los Alcornocales vuelve así a esquivar un incendio de consecuencias potencialmente devastadoras, gracias a la rápida reacción y eficacia del dispositivo del Plan Infoca, que ha sido determinante para preservar una de las joyas naturales del Campo de Gibraltar.