El Infoca interviene en un incendio forestal declarado en pleno Parque Natural de Los Alcornocales

Los servicios de emergencia trabajan este martes por la noche para controlar un incendio declarado en el paraje Finca la Granja, en el municipio de Los Barrios, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. , en una zona de difícil acceso en la que hay cerca una yeguada (Dehesa la Granja) a la que se accede por un carril desde la antigua C-440, próximo al área recreativa de La Montera del Torero. Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, el fuego permanece activo desde las 20:40.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un equipo del Grupo de Técnicos Especialistas en Incendios Forestales (TOP), un agente de medio ambiente (AAMM) y una autobomba, que trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a zonas de mayor valor ecológico.

Este incendio se produce apenas una semana después de que Tarifa sufriera dos incendios que calcinaban alrededor de 300 hectáreas, lo que ha generado especial preocupación entre los vecinos y las autoridades medioambientales por la situación de riesgo en la comarca.

El Infoca recuerdan a la población que extremen la precaución en áreas forestales. Las autoridades locales mantienen la alerta mientras evalúan la evolución del incendio y los recursos necesarios para su control total.

El Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los mayores bosques de alcornoques de Europa, alberga una biodiversidad única y es considerado un espacio protegido de alto valor ecológico, por lo que la rápida intervención de los equipos de extinción es crucial para minimizar el impacto ambiental.