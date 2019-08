La Junta abonará medio millón por la deuda de IBI a los ayuntamientos de la comarca

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio destinará, a lo largo del presente ejercicio, un total de 1,2 millones de euros para pagar las deudas en concepto de IBI que tiene contraídas con los ayuntamientos de la provincia. Así lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, quien se ha reunido este lunes con alcaldes y responsables municipales del Campo de Gibraltar, acompañada por la subdelegada del Gobierno andaluz en esta comarca, Eva Pajares, y por el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz (AVRA), Ignacio Romaní.

De los 1,2 millones disponibles y que deberán de librarse antes de final de año, 500.000 euros ya se han abonado y en el presente semestre se destinarán otros 500.000 euros a resarcir parte la deuda pendiente con los ayuntamientos del Campo de Gibraltar. El 70% de las cantidades pendientes por impuestos municipales se concentra en el Campo de Gibraltar, y el 44% de la cuantía global que se adeuda corresponde a Algeciras. “Queremos ser ágiles y diligentes, reconocer la autonomía de los ayuntamientos y facilitar, con nuestras aportaciones, que tengan mayor liquidez y puedan mejorar los servicios públicos que ofrecen, en beneficio de la ciudadanía”, ha manifestado Ana Mestre.

Al igual que se negocia con la Diputación el pago de la deuda, también habrá que llegar a acuerdos puntuales con los ayuntamientos que gestionan directamente sus impuestos. Se prevé que Cádiz ingrese otro medio millón aproximadamente para que, a su vez, la Diputación vaya liquidando con los ayuntamientos. Según Mestre, esta ayuda convendría para que el pago de la deuda sea más ágil y que el dinero no vaya destinado al pago de intereses y recargos, que suponen un 38,25% del total de la deuda. “Si conseguimos que los intereses no se cobren, tendremos más margen para amortizar la deuda”, ha planteado la delegada del Gobierno andaluz.

Ana Mestre ha destacado las negociaciones que se mantienen con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRGT) de Diputación, que presta sus servicios a un buen número de ayuntamientos, para tratar reducir el pago de intereses y recargos “de manera que el esfuerzo económico que se realice se centre en la deuda principal”. En este sentido, la delegada también ha hecho alusión al “esfuerzo que se está realizando desde AVRA, agencia que gestiona el parque público residencial de la Junta de Andalucía, para liquidar las cantidades pendientes en cada municipio, que principalmente corresponde al Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otras tasas municipales”, ha explicado.

Ignacio Romaní ha destacado el esfuerzo y la complejidad que supone el procedimiento para localizar las viviendas que son objeto de pago del IBI por parte de la Administración autonómica “dadas las diversas casuísticas y la cantidad de documentos que hay que cruzar y cribar para evitar pagos duplicados, de inmuebles que no son propiedad de la Administración u otras circunstancias”. La iniciativa que ha convocado hoy a alcaldes y representantes del Gobierno andaluz supone movilización trabajo y criba de 39.000 documentos. No obstante, según Romaní, “lo importante es que se está poniendo en orden y se está retomando un asunto pendiente desde hace tiempo, una reivindicación histórica de los ayuntamientos que no es otra que encontrar una administración autonómica cercana que se convierta en el mejor aliado de las corporaciones locales”, ha concluido.