El Algeciras, de derrota en derrota, incapaz de dar el último paso hacia la salvación (3-1)

El Algeciras CF volvió a mostrarse este domingo en el Cerro del Espino como un equipo nada reconocible. Antes era rocoso, concedía poco goles y complicaba con los suyos y con su juego el dominio de los contrarios. Ahora, todo lo contrario. Los albirrojos cayeron frente al Atlético de Madrid B por 3-1, en partido correspondiente a la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación.

El equipo, comandado desde el banquillo por Jorge Murga, segundo entrenador, sumó su quinta derrota consecutiva y, aunque tiene una ventaja de siete puntos sobre el descenso, se acerca a la orilla de los tembleques. Hay margen, sobre todo por errores ajenos, como la derrota en su campo del San Fernando, pero quedan ya pocas jornadas, tantas como cuatro, para certificar la permanencia en la tercera competición nacional.

El Atlético de Madrid B, ya se sabía, se movió muy cómodo en la rapidez del juego, con triangulaciones en corto y pases largos, lanzando a sus extremos. Si además sus goleadores tienen un buen día, pues ocurre lo que ocurrió, que marcaron tres goles en cuarenta y cinco minutos. Eso solo no basta. También contó, claro, con las carencias que mostró la banda derecha de la defensa algecirista, pero tampoco la responsabilidad de encajar tres goles en la primera parte le corresponde a una sola persona.

El Algeciras decidió intentar cortar el juego del filial colchonero y jugar también con rapidez cuando podía, que pudo en pocas ocasiones. En el minuto 6, Touaizi, por la banda derecha de la defensa albirroja, ya dio el primer aviso que atajó en el palo corto Lucho García. El Atlético Madrid B se hacía un equipo largo, con un juego muy veloz. El Algeciras se dispuso a aprovechar la contra y a hacer presión alta, pero tuvo pocas oportunidades de hacerla por la movilidad de los jugadores atléticos.

En el 10, de nuevo Touaizi. Esta vez su disparo fue al palo, y un minuto después un error de Eric Montes, que jugando hacía atrás le entregó el balón al adversario. El disparo cruzado de Adrián Niño lo repele Lucho García, haciendo olvidar los errores de hace una semana frente al Antequera.

No tardaron en llegar los goles. En el minuto 14, Toauizi, pesadilla para Admonio, abrió la lata. Coronó una jugada rápida de su equipo que no supo cortar ningún jugador del Algeciras. El pase fue de Adrián Niño, otro de los grandes jugadores que tiene la plantilla que entrena Luis García Tevenet. En el 25, el segundo. El ex algecirista Mariano, como también hizo en alguna ocasión estando en el club de La Menacha, lanzó largo, muy cerca del área grande atlético, y el paso lo recogió Pablo Pérez ganando la espalda de la defensa. El disparo cruzado esta vez fue también a las mallas de la portería del Algeciras.

Luego llegaron, es cierto, algunos minutos de buen juego algecirista, sin peligro, pero bastaron tres o cuatro pases bien trenzados para que de nuevo, ya en el 40, marcara el filial colchonero. En esta ocasión fue su capitán, Guerrero, a tiro cruzado que se coló en la portería después de pegar en el palo. Eran mayoría los atacantes del Atlético de Madrid B frente a los defensores albirrojos.

FICHA TÉCNICA Atlético de Madrid B: Iturbe; Javier Boñar, Marco Moreno, Mariano Gómez, Pablo Pérez; Aitor Gismera, Assane Dyane (David Martínez, 66'), Diego Bri (Rayane, 83'), Nabil Touaizi (Cala, 61), Sergio Guerrero (Joel Arumi, 83') y Adrián Niño (El Jebari, 61') Algeciras CF: Lucho García; Rafa Roldán (Zequi, 70'), Juan Rodríguez, Diori, Admonio; Borja Fernández, Eric Montes (Javi Cueto, 76'), Iván Turrillo, Mario García (Iker, 88`), Diego Esteban, Javi-López Pinto (Milosevic, 88'). Árbitro: Francisco Fernández Vidal, del colegio valenciano. Tuvo que ser sustituido en el minuto 57 por el cuarto árbitro, Álvaro García Padilla (colegio madrileño) por una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Tarjetas: Al local Mariano (36`) y a los visitantes Admonio (2'), Javi López (48'), Borja Fernández (78') Goles: 1-0,Touaizi (14'). 2-0, Pablo Pérez (25'). 3-0, Guerrero (40'). 3-1 Juan Rodríguez (44') Incidencias: Partido de la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, disputado en el Cerro del Espino, Madrid.

Un despiste de la defensa atlética acabó, cuatro minutos después, con gol del central Juan Rodríguez. El gallego entró y se hizo con el balón que centró Diego Esteban, y marcó a placer, haciendo inútil la salida del portero Iturbe.

Buscando lo perdido

Los partidos duran noventa minutos, qué duda cabe, pero hay algunos que pasarán a la historia por solo cuarenta y cinco, y el que jugó ayer el Algeciras en Madrid es uno de esos. En la segunda mitad los albirrojos trenzaron mejor el juego, y no concedieron tantas facilidades como en la primera, pero lo que pesó al final es el resultado, inamovible.

Las oportunidades algeciristas se sucedieron, con Javi López-Pinto en varias ocasiones, un disparo al palo de Diego Esteban en el 55, y un centro de Mario García que cortó por poco la defensa colchonera. Tanto y tan bien apretaba el Algeciras que Tevenet decidió pronto refrescar con cambios. Empezó relevando a sus atacantes y luego también suplió a algunos del centro del campo.

El partido navegó de puerta a puerta, pero nada que ver con los primeros cuarenta y cinco minutos. Hasta Admonio acudió en algún momento para cabecear algún saque directo por si encontraba rematador. Y el joven algecireño Iker tuvo sus minutos y sus oportunidades, sobre todo una ya próximo el final que salió lamiendo el larguero.

El próximo domingo, a las doce, el partido en el Nuevo Mirador frente al Atlético Baleares, ya descendido, es el momento del Algeciras para reconciliarse con su identidad, con los goles en la puerta contraria y, lo más importante, con su afición.