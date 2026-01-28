La Balona, de récord en récord

La Real Balompédica Linense enlazó el pasado domingo, con su triunfo ante el Córdoba B en el Ciudad de La Línea (2-1) su cuarta victoria consecutiva. Esto le aferra al liderato del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros no enlazaban cuatro triunfos desde la campaña 2020-21, que acabó con su ascenso a la entonces nonata Primera RFEF.

La Balona de David Sánchez va de récord en récord. Ya ha superado de largo las tan cacareadas 13 jornadas sin perder que el equipo que entrenaba Jordi Roger estableció en la 2018-19. Una marca que se hizo esperar por aquello del aplazamiento del partido con el Atlético Central.

Otro dato relevante es que se ha convertido, según advierte Diario de La Línea, en la tercera plantilla albinegra que completa una vuelta entera sin conocer la derrota. Las dos anteriores fueron en las campañas 1982-83 (la del ascenso en Éibar) y 1991-92 (aquella que acabó con la participación en la fase de ascenso a Segunda). En esas campañas, cada mitad de la competición duraba 19 partidos y no 17 como en la actualidad.

Ya hace dos jornadas que se aupó a la primera plaza. En ese momento llevaba sin disfrutarla nada menos que 2.231 días.

Ahora también hay que remontarse nada menos cuatro años, nueve meses y trece días (1.746 días) para encontrar la última vez que encadenó cuatro victorias consecutivas.

La temporada pasada llegó a hilvanar tres. Después de ganar entre diciembre y enero a Recreativo de Granada, La Unión y Antoniano –estos dos últimos a domicilio– perdió en casa ante el Almería B. Por entonces miraba de reojo a la quinta plaza. Nadie podía adivinar cuál sería el desenlace de la competición, el descenso.

La racha de la 2020-21

Para encontrar la marca que ha igualado esta Balona, que persigue el regreso a Segunda Federación, hay que remontarse a marzo y abril de 2021. Fue en aquella andadura post-Covid tan particular, que se jugó en dos fases.

La derrota una semana antes en el Municipal ante el Algeciras –que celebró su salto de categoría sobre el césped– desató las dudas en torno al equipo comandado por Antonio Calderón. Llegó muy necesitado al último encuentro de la fase inicial, aunque aún tenía opciones matemáticas de sellar el ascenso directo.

Foto oficial de la Real Balompédica al término de la temporada 2020-21, la de su ascenso a Primera RFEF / 5

El triunfo 1-2 en el ahora inutilizado Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella no fue suficiente para que llegase el certificado. Sin embargo, sí marcó el punto de inflexión necesario para que los linenses lograran el objetivo poco más de un mes después en La Nueva Condomina. Se adelantaron los locales por medio de Granero y los linenses voltearon con un tanto de Pito Camacho (82') y otro de Aly Coulibaly, casi desde la línea de fondo, en el 91'.

A aquella victoria siguieron tres en otras tantas jornadas iniciales de la segunda fase. La primera de ellas fue 1-0 sobre el Real Murcia en el aún denominado Municipal, merced a un tanto en el 48' de Óscar Arroyo (ahora en el Calvo Sotelo de Puertollano de Tercera Federación).

El segundo de ese ciclo ya de la segunda fase fue en el Nuevo Arcángel (1-2), fue ante el Córdoba. Fue la tarde más mágica en su paso por la Balompédica del sierraleonés Alhassan Koroma, quien además fue autor de los dos goles.

Cerró el ciclo la victoria 3-1 de los albinegros ante el Sevilla Atlético. Marcaron el mencionado Aly Coulibaly, Din Alomerovic y Paco Candela. El encuentro se disputó el 18 de abril de 2021.

Jugaron aquel día por la Balona: Nacho Miras; Óscar Arroyo (Paco Candela, 63’), Carrasco, Mikel Fernández, Víctor Mena, Ali Coulibaly (Sergio Rodríguez, 81’), Chironi, Masllorens (Luis Alcalde, 81’), Din Alomerovic (Nacho Huertas, 81’), Alhassan Koroma e Iván Martín (Pito Camacho, 73’).

Una semana más tarde, la Balompédica, que estaba presidida por Raffaele Pandalone, empató en su visita al Real Murcia (0-0) después de que Nacho Miras detuviese un penalti. Tras el pitido final celebró su plaza como integrante fundacional de la entonces conocida como Liga Pro (más tarde Primera RFEF y ahora Primera Federación). Con el ascenso en el bolsillo, perderían los dos duelos que restaban de competición.