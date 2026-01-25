David Sánchez resalta los números de su Balona pero asume la mala segunda parte ante el Córdoba B

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, subrayó tras la victoria de su equipo sobre el Córdoba B (2-1) que le mantiene en el liderato del grupo X de Tercera Federación que "no es fácil" completar una vuelta sin conocer la derrota, pero no tuvo problemas en asumir sin rodeos la mala segunda parte de su equipo. El técnico recalcó que, tras un buen inicio de partido, los albinegros no hicieron "nada" en la segunda mitad. "No hemos estado bien, nos ha faltado un poquito más de claridad en el juego ofensivo”, dijo en tono crítico.

El entrenador explicó que el equipo comenzó “muy bien organizado” y que la expulsión del cancerbero rival Arévalo fue "justa y muy importante". El míster entiende que su equipo tuvo ocasiones claras para haber sentenciado antes del descanso: “Nos pudimos 2-0, tuvimos ocasiones para el tercero, pero no lo metimos". Sin embargo, tras el paso por vestuarios, admitió que el filial blanquiverde creció: “Hay un rival que va hacia adelante, que no tiene miedo a perder y te hace daño”, recordó, al tiempo que demandó de los suyos “más tranquilidad con balón".

Pese a todo, David Sánchez se mostró satisfecho con el contexto global, insistiendo en el valor de los números: “Si no me equivoco ya tenemos una vuelta entera sin perder y lo hemos conseguido venciendo a un buen rival, ante chicos que son buenos jugadores”.

“Vemos fácil lo que estamos haciendo y lo damos por hecho, pero están haciendo muy buen trabajo”, reivindicó, al tiempo que agradeció "el trabajo y el compromiso" de sus jugadores.

En el plano individual, el técnico analizó el debut de David Muñoz, destacando que hizo "cosas buenas y cosas malas". El míster valoró positivamente la entrada del otro debutante, Ángel Mancheño. "Son dos jugadores jóvenes, están vivos, están fuertes y nos van a sumar mucho”, subrayando la importancia de la competencia interna y el aprendizaje continuo dentro del grupo.

Sobre Zaki, fue especialmente claro: “Ya dije que era el mejor fichaje que íbamos a tener en enero era él" y dejó claro que mientras rinda “ahí va a estar”. David Sánchez defendió un mensaje de exigencia total en el vestuario, recordando: “Aquí hay que morir, otra cosa no tenemos”, y valoró también la progresión de Sergio Pérez, convencido de que “poco a poco nos va a dar más, porque está capacitado para darnos mucho más”.

El entrenador no escondió que el gol encajado “empaña un poquito el resultado” y reconoció que, pese a la victoria, “como entrenador no me pongo contento porque creo que hemos cometido errores”. Aun así, puso en contexto el triunfo y lanzó un mensaje claro sobre la categoría: “Me encantaría ganar partidos sin trabajo, pero eso es mentira”, insistiendo en la necesidad de respetar a todos los rivales “porque los presupuestos son muy parejos”.

En su reflexión final, David Sánchez volvió a poner el foco en los jugadores, recordando que “los protagonistas del fútbol son ellos” y que lo conseguido hasta ahora “es mérito suyo”. Pese al buen momento, dejó claro que “no hemos hecho el objetivo todavía”, que “queda mucho camino” y que la única receta posible es “humildad, trabajo y competir”. Con el Ceuta ya en el horizonte, el técnico cerró su intervención insistiendo en que “tenemos que volver a ser nosotros” y mantener la exigencia intacta.