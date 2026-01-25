Faena de aliño del líder (2-1)

Bien está lo que bien acaba. Y no se puede (ni se debe) dejar pasar por alto que acaba nada menos que con la Real Balompédica Linense asentándose en el liderato del grupo X de Tercera Federación, enlazando cuatro victorias en otros tantos partidos en 2026 y completando nada menos que una vuelta sin conocer la derrota. Con esos números, entrar en autopsias futbolísticas resulta casi grotesco. Poco menos que ofensivo. Aun así no queda más remedio que admitir que el equipo de La Línea venció 2-1 al Córdoba B, pero que se echó a la buena vida en el 25’ y, pese a jugar con uno más desde el 11’, acabó poco menos que pidiendo la hora.

La Balona ejerció de líder de salida. Presionó arriba. Con Álvaro González y Sergio Pérez, que acabaron anotando los goles, reivindicándose. Con hambre. Gustando a las más de 1.300 almas que desafiaron al frío, a la lluvia y al viento para estar con los suyos. Que 1.300 en Tercera Federación y con la mañanita que hacía también son legión.

No tardó el conjunto de casa en encontrar recompensa. Contado con eso que se conoce como la suerte del campeón (de momento del líder), que ya es significativo. Y necesario. En el 11’, Cascajo persiguió un balón imposible y los centrales se durmieron. El meta Arévalo salió del área y derribó al atacante. Una de esas jugadas que dejan lugar al debate, porque los zagueros perseguían al banda balono y estaban casi a su misma altura. La jugada era tan, pero tan dudosa, que el árbitro la resolvió con una amarilla… hasta que el linier le instó a que el castigo fuese mayor.

El arbitro sevillano José Miguel Catalán expulsa al visitante Arévalo en medio de una nube de futbolistas / Erasmo Fenoy

La jugada acabó por ser determinante porque dejó más secuelas en el rival. El consiguiente golpe franco en el borde del área lo lanzó de manera magistral Álvaro González. Damián, que acaba de saltar al campo en frío, hizo un movimiento en plan 'anda donde me la tirado' pero sin oponer resistencia. Uno-cero en el 15’.

Todavía se estaba tambaleando el filial blanquiverde cuando Sergio Pérez burló la vigilancia del lateral y mandó dentro del área. Saltó Álvaro Pérez, que no llegó, pero confundió al portero. Lo que era un centro se convirtió en una jugada letal. Dos-cero en el 18’.

No desapareció aún la Balona-líder. En el 22’, un disparo de Zaki desde la frontal lo vomitó la base del poste.

La Balona desconecta

Y entonces sí se acabó. La Balompédica se sintió tan cómoda, tan superior, y, consciente de que actuaba ante un rival que jugaba con diez sencillamente desconectó. Se fue diluyendo ante un filial que tiene un jugador extraordinario, Mario Peregrina, que sólo las intrahistorias de su fallida renovación pueden explicar que llevase varios meses sin jugar.

El propio Peregrina y Josema ya avisaron antes del intermedio que los blanquiverdes no tenían voluntad de rendirse. Pero sus disparos no encontraron portería.

El pase por vestuarios no sirvió para cambiar el panorama. Más bien para acentuar esa sensación de desmesurada relajación, que casi se confundía con la apatía.

La consecuencia fue que en el 63’ otro de los destacados, Viti –tras una asistencia brutal del mentado Peregrina–, hizo el 2-1. Y metió el miedo en el cuerpo a la grada y a los que estaban en el césped, con los que debutaron los recién llegados Ángel Mancheño y David Muñoz.

Ángel Mancheño, en sus primeros minutos tras su regreso a la Balona / Erasmo Fenoy

El líder no se sentía líder. Se dejó intimidar. Desde fuera no se sabía muy bien quiénes estaban con diez y quiénes con once.

El líder se encierra

De hecho la Balompédica se batió literalmente en retirada. Lo que ahora se llama repliegue intensivo, que de toda la vida era meterse atrás. A la espera de un zarpazo para sentenciar que se antojaba complicado, porque los de casa no pasaban del medio campo.

Dos veces estuvo el Córdoba B a puntito de hacer la gracia en una media hora final en la que mandó de cabo a rabo. La más clara en el 84’, cuando Hugo Martínez no llegó por milímetros a un pase de la muerte de Viti.

En esa interminable segunda parte sólo una vez se dejó ver la escuadra de David Sánchez en ataque. Diego –que había comenzado el partido en el banquillo– se las ingenió para soltar un durísimo disparo al que replicó Damián con una muy certera parada.

Diego Domínguez y Brian Mahugo se abrazan al término del encuentro / Erasmo Fenoy

Los aficionados y el banquillo miraban con insistencia sus relojes hasta que el árbitro decretó el final, que llegó acompañado de un suspiro de alivio. Y después aplausos y parabienes. Porque la única verdad de este negocio es que lo que cuenta es, como ya dijo El Sabio, ganar, ganar y volver a ganar. Y la Balona lo ha hecho en sus cuatro últimos partidos. Y va primera.