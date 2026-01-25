Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 19ª jornada

La decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación sirvió para que la Real Balompédica Linense, que venció 2-1 al Córdoba B, se asentara en el liderato conquistado una semana antes. Los de La Línea mantuvieron una renta de un solo punto sobre Ciudad de Lucena –que doblegó al Atlético Central–, pero la ampliaron a dos sobre el Bollullos –que empató en casa ante el Conil– y a tres con respecto al mencionado Atlético Central, que ya son nada menos que ocho sobre el sexto clasificado, Dos Hermanas. El Ceuta B, que el próximo sábado recibiría a los de David Sánchez, cayó 2-0 a manos del reforzado Atlético Onubense.

El partido de la jornada fue el que enfrentó al Ciudad de Lucena y Atlético Central, empatados a puntos y segundo un cuarto antes de comenzar la contienda. Vencieron los aracelitanos por 2-1.

Diego Canty adelantó a los celestes en el 7’, pero el exbalono Luis Madrigal igualó en el 32’. Alberto García anotó el gol del triunfo para los locales.

Uno de los goles del Ciudad de Lucena al Atlético Central / Lucena Hoy

“El Ciudad de Lucena venció por 2–1 al Atlético Central en un encuentro que controló de principio a fin, aunque pudo complicárselo con otra desconexión defensiva como ocurriera en Utrera. Los celestes golpearon por dos veces con tantos de Diego Canty y Alberto García y se llevaron los tres puntos una vez más en casa. Este triunfo les permitió continuar a un solo punto de la RB Linense, que lidera la tabla. Además, se repusieron rápido de la sorprendente derrota en Utrera”, se lee en Lucena Hoy.

Bollullos, 1-Conil, 1

El otro equipo envuelto en la pelea por el liderato, el Bollullos, cosechó un inesperado empate en casa ante el Conil, que con un gol al filo del final se recompuso tras su derrota a manos de la Balona.

Fidel (38’) adelantó a los de casa y Tino Mendona (89’) estableció el resultado definitivo.

“Duro golpe para el Bollullos que se le escapó el triunfo en los minutos finales. Una nueva semana sin ganar y ya se va echando de menos a Fernando Vargas. Se siguió en play-off, pero la primera plaza se alejó”, resumió @futbolonubense.

Tomares, 2-Dos Hermanas, 1

El Dos Hermanas de Emilio Fajardo perdió fuelle, con tres derrotas en cuatro jornadas, y salió de los puestos de play-off. El Tomares, que había sumado tres de sus cinco triunfos en las cinco últimas jornadas, salió del descenso.

Diego Vargas, de penalti, puso por delante a los nazarenos (16’). Rufo (77’) e Iván Navarro (88') voltearon el resultado en el tramo final.

Cádiz Mirandilla, 2-CD Utrera, 1

Ese traspiés del Dos Hermanas lo aprovechó el Cádiz Mirandilla, que se repuso a la diáspora de jugadores para fortalecer al Sanluqueño de Primera Federación y derrotó al Utrera por 2-1.

El camerunés Ngono adelantó al filial en el 30'. Dani Dueñas hizo el empate de penalti (73') y el arcense David Barroso -que debutaba- estableció el resultado definitivo en el 82'.

David Barroso celebra su primer gol con el Cádiz Mirandilla / Cádiz CF

“Oxígeno anímico para el Cádiz CF Mirandilla”, tituló Diario de Cádiz, periódico nodriza del Grupo Joly, al que también pertenece Europa Sur.

“El Cádiz CF Mirandilla rompió la peor dinámica de la temporada con una victoria de mucho mérito tras imponerse por 2-1 al Utrera en el encuentro disputado en el campo Ramón Blanco, en El Rosal. Un auténtico golazo de Barroso desde fuera del área en el tramo final decidió un partido muy competido”, contó la crónica.

Atlético Onubense, 2-Ceuta B, 0

El Ceuta B, que el sábado recibiría a la Balompédica, bajó hasta la octava plaza tras enlazar dos derrotas y tres partidos sin ganar. Esta vez cayó 2-0 ante un Atlético Onubense que con su segundo triunfo consecutivo siguió poniendo tierra de por medio con el descenso.

Un lance del Bollullos-Ceuta B / AD Ceuta

El exbalono David Pecellín (7’) y Matías (28’) decidieron para el filial del Recreativo de Huelva.

La prensa de la ciudad autónoma coincidió en señalar que el equipo de Polaco ofreció su peor versión, que el partido quedó decidido en la primera mitad y que los caballas no fueron capaces de reaccionar tras el descanso.

Sevilla C, 1-Chiclana CF, 1

El Chiclana, que en las últimas siete jornadas solo había perdido ante la Balona, se sumó a la pelea por la quinta plaza. Este domingo empató en su visita al Sevilla C.

Y estuvo a punto de ganar, porque se adelantó por medio de Dani (87’), pero el filial nervionense igualó por medio de Antonio (91’).

San Roque de Lepe, 2-Castilleja, 0

Otro que, tras su traspié ante en Coria, se recompuso y se sumó a la pugna por el quinto puesto fue el San Roque de Lepe, que asestó otro golpe al Castilleja (2-0).

“Primer choque solventado con victoria de los dos consecutivos que tenía en casa del San Roque de Lepe. El Castilleja, pese a llegar con buen tono deportivo tras vencer al Tomares, no pudo hacer nada ante un San Roque que a pesar de las bajas desplegó un buen juego. Rubén García sostuvo al equipo en el medio, Ritoré lo hizo en el ataque y la pareja de Juan Mari y Francis en la defensa. Junto a ello, Dani Martín también solventó uno de sus mejores envites vistiendo la sanroquista tras hacerse con dos mano a mano que pudieron haber desequilibrado el marcador. Los goles los pusieron Ritoré al ejecutar un penalti que él mismo se guisó (1-0, 34´), y Lillo (2-0) en el 90” explicó Canal Costa.

Pozoblanco, 1-Coria, 1

Completó la jornada el empate entre un Pozoblanco que se asentó en la zona de nadie y un Coria que, a nueve puntos de la permanencia, se negó a rendirse, como demostró el hecho de que enlazara tres jornadas sin perder. David García (29’) adelantó a los del Valle de los Pedroches y Raúl (92’) hizo la iguala.

El partido estuvo marcado por la decisión del árbitro onubense Gavilán García (el que lo hizo en La Línea, Luis Espina Domínguez, también era de Huelva) de detener el encuentro después de que uno de sus auxiliares denunciara amenazas de muerte.

“Con empate se solventó el partido entre el Pozoblanco y el Coria después de que el cuadro sevillano consiguiera el tanto de la igualada in extremis. Fue en tiempo de prolongación después de que el partido estuviera parado varios minutos por unas supuestas amenazas de muerte a un línea. No hubo que desalojar a la afición y el partido llegó hasta su final con sorpresa del colista”, contó Hoyaldía.

“En el minuto 86 el partido se paró porque se activó el Protocolo de Actuación Efectiva contra la Violencia Verbal por unas supuestas amenazas de muerte sobre el línea. Con el trío arbitral abandonando el terreno de juego, se llamó a la Guardia Civil y tras la llegada de los agentes se reanudó el choque. Y ahí llegó el varapalo para los de Alberto Fernández, porque en tiempo de prolongación el Coria consiguió empatar la contienda”, añadió el mencionado medio.

Los resultados de la decimonovena jornada del grupo X de Tercera fueron estos:

Resultados de la decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación

La clasificación, después de las dos primeras jornadas de la segunda vuelta, queda así: