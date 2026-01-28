La brorrasca Kristin obliga a la Balona a entrenarse a cubierto

Los fortísimos vientos y la incesante lluvia que dejó el paso de la borrasca Kristin por La Línea en la mañana de este miércoles obligaron a la primera plantilla de la Real Balompédica a realizar su entrenamiento a cubierto.

David Sánchez tenía claro, mucho antes de entrar por las puertas del Ciudad de La Línea, que entrenar a la intemperie habría sido poco menos que una temeridad. No solo habría sido inútil en términos de trabajo, sino que también habría puesto en riesgo la integridad física y la salud de sus futbolistas.

El técnico sevillano y su equipo decidieron entonces que sus pupilos se ejercitaran en el gimnasio, donde realizaron otro tipo de trabajo y comenzaron a preparar el duelo de la vigésima jornada del grupo X de Tercera Federación, que los enfrentará el próximo sábado (16:30) con el Ceuta B en el Martínez Pirri de la ciudad autónoma.

El plantel espera la evolución de las condiciones meteorológicas para decidir dónde llevará a cabo el entrenamiento matinal de este jueves.

Mientras tanto, a la espera de la llegada de algún refuerzo que compense la marcha de Adri Carrasco al Badajoz, los linenses viajarán a suelo norteafricano con la baja del recién llegado David Muñoz, por sanción, y el regreso, tras cumplir sus castigos, del meta Antonio Hermosín, el centrocampista Tomi Lanzini y el atacante Pepe Rincón.