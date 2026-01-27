El Atlético Zabal, premiado con el I Trofeo Ismael Chico de la Peña Balona

El Atlético Zabal, el buque nodriza de la Real Balompédica Linense desde hace mucho, ha sido elegido como ganador del I Premio Sentimiento Balono-Ismael Chico, que organiza la Peña Balona y que nace con intención de perpetuarse y celebrarse con periodidada anual. En su primera edición, y de manera extraordinaria, la organización hará entrega de dos premios, el mencionado a los zabalistas y otro al excapitán y exsecretario albinegro que le da nombre, este último con carácter honorífico.

Los premiados recogerán su trofeo en un acto que tendrá lugar en la sede de la Peña, en la calle Clavel 54, el sábado siete de febrero, a partir de las 13:00. La organización invita a todos los linenses a que acudan al mismo.

No podía estar mejor elegido el nombre, porque pocas personas simbolizan mejor el sentimiento balono que el eterno capitán Ismael Chico, como tampoco el primer galardonado: el Atlético Zabal. No es de extrañar que ambas decisiones contaran desde el principio con el respaldo unánime de la directiva de la Peña Balona.

El Atlético Zabal no solo lleva años asumiendo la responsabilidad de dirigir la cantera de la Balona, sino que a lo largo de la historia han sido innumerables los jugadores (y algún entrenador también) que se han catapultado a la primera plantilla desde sus instalaciones del Florentino González García (Flores), antes Virgen del Carmen, en la barriada de La Atunara.

Contenido balono para la Peña

Julio Vega, presidente de la Peña Balona, explica que, como sucede con el premio Argimiro Mázquez al máximo goleador, su entidad pone en marcha este trofeo con la intención de llenarse de “contenido balono”.

“Escogimos el nombre de Ismael Chico porque entendemos que es quien más representa ese sentimiento balono”, añade.

“Confiamos en que tenga la misma repercusión que nuestro premio anual al máximo goleador, porque esperamos que en el futuro podamos sumar muchos nombres de personas y entidades que representan el amor por nuestros colores”, finaliza.