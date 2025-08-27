La Peña Balona celebra este jueves el primer Pregón Balompédico a cargo de Antonio García

La Peña Balona vivirá este jueves, 28 de agosto, un día histórico con la celebración del Primer Pregón Balompédico, un acto que tendrá lugar en la sede de la peña a partir de las 20:30 y que correrá a cargo de Antonio García, mito albinegro que a lo largo de su trayectoria ha sido jugador, entrenador del filial y secretario técnico del club, además de mantenerse siempre muy vinculado a la entidad.

La iniciativa, ideada por los peñistas Javier Baglieto y Javier Sánchez Chico, nace con la intención de convertirse en tradición dentro del balonismo. “Queríamos transmitir a los 19 jugadores que han llegado este año lo que significa la Balona para el pueblo y para la afición. Que se sientan integrados y arropados por este sentimiento tan especial”, explican los impulsores de la idea, que han conseguido incorporarla al programa oficial de la semana del club.

El presidente de la Peña Balona, Julio Vega, destacó que la actividad coincide además con el 50 aniversario de la peña, en un calendario lleno de propuestas para celebrarlo: “La idea surgió en una reunión de la junta directiva. Javier Sánchez Chico recordó la cantidad de pregones que existen en la ciudad, de Semana Santa, de Feria… y caímos en la cuenta de que nunca había habido un pregón de la Balona. Nos pareció una gran idea y nos pusimos en contacto con el club para llevarla a cabo”, señaló Vega.

El cartel del I Pregón Balompédico.

El dirigente subraya que este pregón pretende hacer llegar a la plantilla y al cuerpo técnico el sentimiento que existe en La Línea por la Balona, especialmente en una temporada en la que la totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico son nuevos. “Aunque no seamos muchos abonados, todos en La Línea somos de la Balona. Queremos transmitir ese sentimiento y dar movimiento a la Peña. Pensamos en quién debía ser el primer pregonero y coincidimos en Antonio García, por lo mucho que ha representado para el club. Él aceptó encantado”, añadió.

El acto, al que el club ha dado oficialidad al incluirlo en el plan de trabajo semanal, contará con la presentación de José García Romero y se espera que sea un evento “bonito y entrañable” con la presencia de un buen número de aficionados. La Peña Balona aspira a que este primer pregón se consolide como una tradición perdurable en el tiempo, al igual que ocurre con otros reconocimientos impulsados desde la entidad, como el Trofeo al Máximo Goleador Armigiro Márquez, pichichi histórico de la Balona, que este año ya ha celebrado su tercera edición.