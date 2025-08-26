La Real Balompédica Linense presenta su segunda equipación para la campaña 2025/26: azul marino con detalles celestes

La Real Balompédica Linense ha presentado la segunda equipación para la campaña 2025-2026 que disputará en el grupo X de la Tercera Federación. La camiseta, que ya ha recibido la aclamación popular en redes sociales, destaca por su diseño moderno y rompedor: de color azul marino con detalles en azul celeste en forma de líneas y vetas irregulares que transmiten dinamismo y personalidad.

El cuello es en pico con un ribete en contraste, mientras que las mangas incorporan un borde celeste que refuerza la identidad del diseño y recuerdan a los colores de la enseña local, que a su vez se inspiran en los colores marianos (celeste y blanco). A diferencia de la primera equipación, en el pecho figura el escudo de la Balona en estilo monocromático, resaltando sus detalles en blanco, como la marca que realiza la camiseta y el patrocinador principal. Tras estas capas, se observan un patrón lineal entrecruzado, que bien podría recordar a las redes del mar, otro mundo muy vinculado al pueblo linense y que ha estado muy presente en la campaña de abonados, que apela a la "tripulación blanquinegra".

Esta segunda equipación que entrega la marca danesa Hummel se sale de la norma. Combina innovación estética con la tradición del club, pensada tanto para el rendimiento en el terreno de juego como para los aficionados que buscan una prenda con estilo y sentimiento balono. Los aficionados albinegros podrán agenciarse con esta nueva elástica en las oficinas del club, a partir de las 18:0 de este 26 de agosto. El club también pondrá a disposición "la nueva armadura" de manera online -aún no disponible-, con tallas desde la 104 hasta la 3XL y por un precio que oscila entre los 49,99 euros para los abonados; y de 55,99 euros para los no abonados.

El segundo uniforme de los albinegros podría entrar en acto en la segunda jornada de liga, el 14 de septiembre ante el Córdoba B, por la coincidencia de franjas blancas y filos negros entre los locales y los linenses.

La vestimenta tiene regusto local, ya que el modelo seleccionado para la presentación ha sido la joven promesa de La Línea Ismael Martín (23 de julio de 2006), defensa central procedente de la cantera del Cádiz CF. El zaguero firmó en julio con la Balona por el período de una temporada después de haber formado parte del Cádiz C, de la División de Honor Andaluza, y también participó con el Cádiz Mirandilla al principio del curso pasado.

La estampa es pura raigambre, ya que, el linense completó buena parte de su crecimiento en las categorías inferiores del Atlético Zabal, donde empezó a jugar al balón con 6 añitos. Martín dejó el equipo de La Atunara para enrolarse en el San Roque, con el que jugó en categoría infantil y cadete. Su formación cadete la acabó en La Menacha con el Algeciras CF y con 14 años fue reclutado por el Cádiz.