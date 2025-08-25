Cascajo, el pichichi veraniego de una Balona con pegada

Álvaro Cascajo se ha erigido en el pichichi del verano de la Real Balompédica Linense y en una de las sensaciones de la nueva plantilla albinegra. El atacante ha rubricado cuatro goles en siete partidos de preparación, el último, un golazo de falta en la victoria el pasado sábado ante el Torre del Mar, el aperitivo final antes del comienzo liguero del grupo X de la Tercera Federación el próximo 7 de septiembre ante el Chiclana CF en el Ciudad de La Línea.

La Balona se ha mostrado con colmillo en la puesta en marcha del proyecto que comanda David Sánchez desde el banquillo. Los albinegros han marcado trece dianas aunque seguramente lo más llamativo es que han conseguido dejar su portería a cero ante dos rivales de superior categoría como el Estepona y el Juventud de Torremolinos. En el caso del equipo de exbalono Antonio Calderón, con más mérito al tratarse de todo un Primera RFEF.

La parroquia linense ha disfrutado ese proceso experimentado en una plantilla totalmente nueva, construida por Miguel Ángel Rondán desde cero. La Balompédica echó a rodar en un ensayo ante el Mons Calpe de Gibraltar, un test en el que dejaron su carta de presentación Cascajo y Juaniyo, quienes están llamados a ser dos de los grandes referentes ofensivos de los de La Línea. De hecho, Cascajo, con cuatro dianas, y Juaniyo, con tres, han probado su pólvora durante una pretemporada solventada tras el aplazamiento del Trofeo Ciudad de La Línea (aún con fecha y rival por deteminar). El club, por lo pronto, ha anunciado el plan de la semana sin compromiso de partido a la vista.

Álvaro Cascajo Franco, nacido en Sevilla el 18 de noviembre del 2000 y criado en Hinojos (Huelva), se convirtió en uno de los primeros fichajes de la nueva Balona. Llegado desde el Ciudad de La Línea, al igual que Pedro Morillo y Moyano. El extremo se ha afianzado como un futbolista versátil y con pegada, capaz de marcar a balón como demostró ante el Torre del Mar en el que ha sido el primer tanto de la Balona en casa este verano. El de Hinojos vio puerta en un campo pequeño como el de Mijas-Las Lagunas, lo hizo también en la casa del Zabal contra el Bruno's de la Premier de Gibraltar y redondeó su cuenta con el mencionado golazo de falta del pasado sábado.

La artillería de la nueva Balona está a buen recaudo también con Zaki y Pepe Rincón, dos delanteros que ha firmado dos goles por cabeza. La cuenta estival de la Balompédica la completan Leo y Moyano.