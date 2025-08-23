La Balona cierra la pretemporada con victoria ante el Torre del Mar (2-0)

La Real Balompédica Linense despidió este sábado la pretemporada con un triunfo convincente por 2-0 frente a la UD Torre del Mar. La escuadra de David Sánchez dominó el juego y resolvió gracias a la pegada de Cascajo en la primera parte y de Zaki en los instantes finales.

El partido comenzó con intensidad y pronto llegaron las primeras ocasiones para los albinegros. En el minuto 2, la Balona ya obligó al portero visitante a intervenir, y en el 6’ Cascajo puso un centro peligroso que Diego no logró rematar. El dominio se tradujo en ventaja en el 23’, cuando el propio Cascajo sorprendió con un lanzamiento de falta escorado que entró directo en la portería rival, un tanto que abrió el marcador y que fue muy celebrado en las gradas.

Lejos de conformarse, los locales siguieron apretando. En el 27’, Cascajo volvió a poner a prueba al meta del Torre del Mar tras una jugada colectiva iniciada por Boateng. En el 41’, Lanzini buscó el segundo con un disparo potente de falta lejana que el guardameta despejó a córner. El descanso llegó con 1-0 y una Balona claramente superior.

En la segunda parte el Torre del Mar reaccionó, y en el 53’ disfrutó de su ocasión más clara con un mano a mano que Antonio salvó con una gran intervención. La Balona supo contener la respuesta visitante y rozó el segundo en el 64’ tras un córner en el que la defensa malagueña evitó el tanto in extremis. Sánchez dio entrada a varios jugadores de refresco en el 61’, manteniendo el control del partido.

Cuando el choque parecía abocado a cerrarse con la mínima, apareció Zaki en el 89’ para sentenciar. El delantero aprovechó una acción ofensiva para firmar el 2-0 definitivo, desatando la celebración de la grada y cerrando la pretemporada con una victoria sólida.

El pitido final certificó el triunfo de la Balona, que mostró solidez, recursos ofensivos y confianza colectiva. Con goles, intensidad y un Ciudad de La Línea entregado, el equipo linense está listo para afrontar el inicio de liga, el próximo 7 de septiembre.