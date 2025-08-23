Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 24 de agosto
Las fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
Las fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ

Las fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar

Galeria gráfica

La crónica: La Balona cierra la pretemporada con victoria ante el Torre del Mar (2-0)

Vanessa Pérez

23 de agosto 2025 - 23:23

Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
1/29 Las fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
2/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
3/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
4/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
5/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
6/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
7/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
8/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
9/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
10/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
11/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
12/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
13/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
14/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
15/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
16/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
17/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
18/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
19/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
20/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
21/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
22/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
23/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
24/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
25/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
26/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
27/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
28/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ
Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar
29/29 Las. fotos del partido amistoso Balona-UD Torre del Mar / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats