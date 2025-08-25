Josué Dorrio, exjugador de la Balona, cerca de fichar por el Málaga CF

El Málaga CF de la Liga Hypermotion está a punto de incorporar a Josué Dorrio (Bilbao, 1994), extremo que militó en la Real Balompédica Linense en la temporada 2021/2022. En las dos últimas campañas el atacante ha acumulado 85 partidos en la categoría de plata, 42 con el Amorebieta, con el que consiguió el ascenso a Segunda división, y 43 con el Racing de Ferrol, en el que militó la temporada pasada.

El extremo vasco disputó en el conjunto albinegro 33 partidos oficiales, 28 de ellos como titular, en la primera campaña de la Balona en Primera RFEF, firmando dos goles y tres asistencias a las órdenes primero de Antonio Manuel Ruiz Romerito y después de Alberto Monteagudo. Su rendimiento en La Línea le valió el pase al Amorebieta, con el que consiguió el ascenso y asentarse en el fútbol profesional. Antes de llegar a la Balona, Dorrio pasó por Bermeo, Portugalete, Eibar B, Lorca, Real Murcia y Talavera.

El periodista Ángel García, conocido como Cazurreando, adelantó esta información, que el club de Martiricos confirma aludiendo que trabaja en la ampliación del límite salarial para poder acometer la incorporación, que se lleva negociando varias semanas. Hace unos días, cuando su nombre empezó a sonar para el Málaga, en la entidad negaron el interés. Ahora, la entidad intenta poder inscribir al futbolista, que firmaría por una temporada después de bajar el jugador vasco sus pretensiones económicas.