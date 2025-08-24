David Sánchez, satisfecho con la pretemporada de la Balona y listo para la primera jornada

La Real Balompédica Linense afronta el inicio de la temporada en Tercera Federación con la moral alta y satisfecha del trabajo efectuado en la pretemporada, especialmente tras la victoria ante la UD Torre del Mar del sábado (2-0). Un triunfo con goles de Cascajo y Zaki que llegaron tras múltiples ocasiones del conjunto albinegro, según David Sánchez, técnico con el que la Balona emprenderá la nueva campaña. Será el 7 de septiembre, frente al Chiclana.

"Estoy contento por el trabajo de los chicos, una semana más con la portería a cero y victoria. Conociendo cada vez más el campo y poco a poco estamos llegando bien a la primera jornada", reconocía el entrenador al término del último partido de la pretemporada, disputado en el Ciudad de La Línea.

"Estoy muy contento con la primera parte. No es fácil hacerle a este equipo -a la UD Torre del Mar- tres o cuatro ocasiones claras, más el gol (de Cascajo en el 26') en 20 o 25 minutos. Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, que juega contra centrales y con cinco defensas en muchas situaciones", agregó el técnico albinegro. El partido comenzó con intensidad y pronto llegaron las primeras ocasiones para los albinegros. En el minuto 2, la Balona ya obligó al portero visitante a intervenir, y en el 6’ Cascajo puso un centro peligroso que Diego no logró rematar.

El dominio de la Balona se tradujo en ventaja en el 23’, cuando el propio Cascajo sorprendió con un lanzamiento de falta escorado que entró directo en la portería rival, un tanto que abrió el marcador y que fue muy celebrado en las gradas.