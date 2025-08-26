El debut de la Balona en Liga coincidirá con el partido de la selección española ante Turquía

La Real Balompédica Linense ya conoce el horario de su estreno liguero en el Grupo X de Tercera Federación. El conjunto albinegro recibirá al Chiclana CF el domingo 7 de septiembre, a las 20:00, en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea.

El debut de la Balona coincidirá en el tiempo con el segundo compromiso que la selección española disputará en la fase de clasificación para el Mundial 2026, frente a Turquía en Konya, programado para las 20:45. Será la segunda cita de España en apenas cuatro días, tras visitar a Bulgaria en Sofía el jueves 4 de septiembre, también a las 20:45.

Para este primer partido de la temporada, el club ha establecido los precios de las entradas: tribuna 15 euros, preferencia 12 euros, fondos 8 euros, juvenil (13 a 17 años) 5 euros e infantil (3 a 12 años) 3 euros.

A pesar de la coincidencia con un encuentro internacional de máxima repercusión, desde la Balona confían en que la afición responderá y llenará el Ciudad de La Línea, animando a un equipo que arranca la temporada con ilusión y ganas de comenzar con fuerza ante su público.