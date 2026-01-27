La Balona organiza una excursión a Ceuta para sus aficionados por solo 32 euros ida y vuelta

Aficionados de la Balona, en la visita de los albinegros a Conil del pasado once de enero

La directiva de la Real Balompédica Linense, en colaboración con Viajes Trujillo, ha organizado una excursión para el encuentro que el primer equipo albinegro, líder del grupo X de Tercera Federación, disputará este sábado 31 de enero en el José Martínez Piri de Ceuta ante el filial caballa, correspondiente a la vigésima jornada. El precio del billete de ida y vuelta es de 32 euros.

El movimiento humano que está acompañando a la Balona en sus últimos desplazamientos no podía pasar desapercibido para el club en la previa de su visita a Ceuta. La entidad ha gestionado con Viajes Trujillo un pack que contiene el viaje en barco (ida y vuelta) cuyo coste es de 32 euros.

De acuerdo a los comparadores más utilizados, esta oferta supone que los balonos que se acojan a la misma disfrutarán de un descuento de más de 30 euros sobre el precio habitual de los dos billetes.

Los interesados en adherirse a esta promoción deben contactar con la mencionada agencia de viajes, bien llamando al teléfono (956) 509318, bien vía WhatsApp (686093535). El club recuerda que la gestión de esta promoción es exclusiva de Viajes Trujillo.

La Balompédica llega a este encuentro afianzada por segunda semana consecutiva en la primera plaza, mientras que el filial norteafricano viene de enlazar dos derrotas y después de ocupar durante semanas plaza de play-off ha descendido hasta el octavo puesto.