Ya es oficial: Adri Moyano se marcha de la Balona

La Real Balompédica Linense ha hecho oficial poco después de las 13:00 horas de este lunes 26 de enero la salida de la entidad del centrocampista onubense Adri Moyano. La marcha del futbolista, descontento con las pocas oportunidades que estaba disfrutando, fue adelantada a primerísima hora del día por Europa Sur. A la espera de que se haga oficial, el medio ofensivo se enrolará en el CD Badajoz, quinto clasificado del grupo XIV de la misma Tercera Federación cuyo grupo X lidera el equipo de La Línea.

En un escueto comunicado hecho público a través de las redes sociales, la entidad de La Línea anuncia la salida del futbolista, le agradece su trabajo y le desea suerte.

La Balompédica se queda. por lo tanto, con una ficha senior libre que tendrá oportunidad de cubrir hasta el próximo lunes, dos de febrero, fecha en la que se cierra el mercado.

De acuerdo a las informaciones que maneja este periódico, el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, que conocía desde la pasada semana los deseos de Adri Moyano, viene trabajando en la contratación de un creador de juego. Algunas fuentes aseguran que el acuerdo con el futbolista deseado ya estaría muy cercano.

Una vez la Balompédica ha hecho oficial la desvinculación de Adri Moyano, solo queda que su nuevo club anuncie su incorporación y, salvo sorpresa mayúscula, su destino más probable será el Badajoz, que de hecho hace ya unas semanas que prescindió de otro centrocampista, el veterano Gorka Iturraspe, que se marchó al Bollullos, del grupo X, con el que ya ha disputado tres encuentros.

En busca de minutos

El futbolista, que el pasado año fue fundamental en el Ciudad de Lucena, ha participado en 16 encuentros con la Balona, pero sólo ha sido titular en diez. Apenas ha acumulado 880 minutos y era un secreto a voces que el técnico, David Sánchez, le había retirado la confianza.

Desde que le relevó en el minuto 53’ en el duelo en La Línea ante el Dos Hermanas, a final de diciembre, acumulaba cinco partidos en los que su participación ha sido casi testimonial. Sin ir más lejos, el pasado domingo apenas jugó los últimos diez minutos ante el Córdoba B (2-1).

Adrián Moyano Chamorro (Huelva, 23/1/2000) llegó a La Línea procedente del Ciudad de Lucena, con el que peleó por el ascenso a la Segunda RFEF la pasada campaña.

El onubense tuvo sus primeros pasos en el Atlético Colón y dio el salto a la cantera del Recreativo en categoría benjamín. Pasó por la base del Real Betis y el Nuevo Molino antes de regresar al Decano en categoría cadete. Moyano llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2020/21.

Tras su etapa en Huelva, Moyano se enroló en el Ceuta y engrosó las filas del filial caballa de Tercera Federación. El centrocampista alternó en varias ocasiones con el primer conjunto del Murube. En el verano de 2024 puso rumbo a Lucena, un conjunto con el que disputó 36 partidos, todos como titular, con más de 3.000 minutos de juego y un gol.