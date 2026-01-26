Adri Moyano, en la rampa de salida de la Balona

El mediocentro Adri Moyano está a un paso de abandonar la Real Balompédica Linense. El centrocampista no está contento con los pocos minutos (55 en las cinco últimas jornadas) que le concede su entrenador, David Sánchez, y, de acuerdo a las informaciones que maneja este periódico, ha pedido salir. De acuerdo a las informaciones que maneja Europa Sur su destino más probable es el CD Badajoz, quinto clasificado del grupo XIV de la misma Tercera Federación cuyo grupo X lidera el equipo de La Línea.

En caso de confirmarse, la marcha del futbolista onubense va a propiciar que la Balompédica busque un mediocentro de perfil ofensivo en el mercado, que se cerrará el próximo dos de febrero.

Las llegadas de los laterales sub-23 Ángel Mancheño y David Muñoz la pasada semana parecían dar por cerrada la plantilla de la Real Balompédica para lo que resta de segunda vuelta. Pero todo indica que no será así. La salida de Adri Moyano está muy cercana. Tanto que algunas fuentes aseguran que este domingo, tras participar apenas nueve minuto en el partido entre su equipo y el Córdoba B, se despidió de sus compañeros y se llevó su material del vestuario del Ciudad de La Línea.

El futbolista, que el pasado año fue fundamental en el Ciudad de Lucena, ha participado en 16 encuentros con la Balona, pero sólo ha sido titular en diez. Apenas ha acumulado 880 minutos y parece un hecho que el técnico le ha retirado la confianza. Desde que le relevó en el minuto 53’ en el duelo en La Línea con el Dos Hermanas de final de diciembre, acumula cinco partidos en los que su participación ha sido casi testimonial.

El destino más probable del mediocentro es el Badajoz, que de hecho hace ya unas semanas que prescindió de otro centrocampista, el veterano Gorka Iturraspe, que se marchó al Bollulos, del grupo X, con el que ya ha disputado tres encuentros.

Adrián Moyano Chamorro (Huelva, 23/1/2000) llegó a La Línea procedente del Ciudad de Lucena, con el que peleó por el ascenso a la Segunda RFEF la pasada campaña.

El onubense tuvo sus primeros pasos en el Atlético Colón y dio el salto a la cantera del Recreativo en categoría benjamín. Pasó por la base del Real Betis y el Nuevo Molino antes de regresar al Decano en categoría cadete. Moyano llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2020/21.

Tras su etapa en Huelva, Moyano se enroló en el Ceuta y engrosó las filas del filial caballa de Tercera Federación. El centrocampista alternó en varias ocasiones con el primer conjunto del Murube. En el verano de 2024 puso rumbo a Lucena, un conjunto con el que disputó 36 partidos, todos como titular, con más de 3.000 minutos de juego y un gol.