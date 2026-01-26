La Balona pierde al recién llegado David Muñoz para el partido del sábado en Ceuta

La Real Balompédica Linense no podrá contar con una de sus recientes incorporaciones, David Muñoz, en el encuentro de la vigésima jornada del grupo X de Tercera división que el próximo sábado (16:30) le enfrentará al Ceuta B en la ciudad autónoma. El lateral zurdo será sancionado por el Comité de Competición de la Federación Andaluza por acumulación de amonestaciones.

David Muñoz, que se había incorporado el jueves a los entrenamientos procedente del Atlético Onubense, debutó con la Balona en el descanso del encuentro que el pasado domingo opuso a los albinegros con el Córdoba B y en el que la victoria (2-1) ratificó a los de La Línea en la primera posición.

El defensa relevó a Pedro Morillo y fue amonestado cuando apenas llevaba ocho minutos sobre el terreno de juego. Se da la circunstancia de que en su paso por el Atlético Onubense había visto cuatro tarjetas amarillas, de manera que la que le fue mostrada por el árbitro onubense José Miguel Catalán frente al filial cordobesista es la quinta admonición del curso y, por lo tanto, acarrea sanción.

Como es obvio tampoco será de la partida Adri Carrasco, que este mismo lunes se ha desvinculado de la entidad, para fichar por el Badajoz, del grupo XIV de la Tercera Federación.

Por el contrario, el preparador de los albinegros, David Sánchez, recupera a los tres efectivos que se perdieron ese partido por sanción: el meta Antonio Hermosín, el mediocentro Tomi Lanzini y el atacante Pepe Rincón.