Kristin golpea al Campo de Gibraltar con árboles caídos, desalojos y tensión por el riesgo de desbordamientos

El Campo de Gibraltar ha amanecido este miércoles, 28 de enero, bajo el azote de la borrasca Kristin, el tercer temporal que castiga a la comarca en apenas una semana tras el paso de Ingrid y Joseph. Un nuevo episodio de lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y mar alterada que vuelve a poner a prueba a un territorio exhausto, con ríos al borde del desbordamiento y una población que arranca la jornada entre la incertidumbre y la prudencia forzada.

La Junta de Andalucía ha activado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el seguimiento de este segundo frente del llamado tren de borrascas, con especial atención a las condiciones meteorológicas que han motivado la alerta naranja por lluvia y viento en Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, así como la alerta naranja por viento y fenómenos costeros —y amarilla por lluvias— en el resto de municipios de la comarca. El dispositivo también vigila de cerca la evolución de cauces especialmente sensibles como los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en una mañana marcada además por la pleamar prevista a las 9:50, un factor que agrava el riesgo de inundaciones.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tiene previsto supervisar este miércoles el desarrollo del operativo en la comarca, mientras los servicios de emergencias mantienen activos todos los protocolos de prevención.

La Junta de Andalucía activa un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en San Roque, este miércoles. / Vanessa Pérez

Tráfico colapsado y árboles caídos al inicio del día

Las primeras horas del miércoles han dejado ya incidencias relevantes, especialmente en Algeciras, donde la actividad lectiva se ha mantenido pese a las alertas. A primera hora de la mañana, el tráfico ha quedado paralizado frente al Corte Inglés tras la caída de un árbol sobre la calle Juan Pérez Arriete, cortando el sentido hacia el centro de la ciudad. Otro árbol se desplomó en la calle Naranjo, en la Colonia San Miguel, provocando el corte total de la vía; un tercero en la avenida Bruselas, en San José Artesano, mientras que un cuarto incidente similar se registró en Estación de San Roque durante la madrugada.

La decisión de mantener abiertos los centros educativos en la mayor parte del Campo de Gibraltar ha generado críticas entre muchas familias, obligadas a desplazarse con condiciones meteorológicas adversas y con numerosas vías afectadas por el viento y la lluvia.

El tráfico queda paralizado frente al Corte Inglés de Algeciras tras la caída de un árbol sobre la calle Juan Pérez Arriete, cortando el sentido hacia el centro de la ciudad.

Clases suspendidas en Jimena, Tesorillo y barriadas de San Roque

La actividad lectiva sí ha sido suspendida este miércoles en Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Taraguilla y Estación de San Roque, al quedar estos núcleos incluidos en la comarca meteorológica de la Sierra de Grazalema, donde la Aemet mantiene aviso naranja por lluvias que podrían dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En el caso de San Roque, la situación ha ido un paso más allá. El Ayuntamiento ha elevado el Plan de Emergencia Local a Nivel 2, lo que implica que la gestión de la emergencia pasa a ser competencia autonómica. La decisión se adoptó de madrugada, tras la apertura controlada de compuertas del embalse del Guadarranque y ante la previsión de nuevas crecidas del río.

Más de 250 desalojados por el desembalse del Guadarranque

A última hora del martes, unas 250 personas fueron desalojadas de forma preventiva en las zonas de Guadarranque y en las calles Ríos y Molino de La Estación de San Roque, ante el riesgo de inundaciones aguas abajo del embalse. El Ayuntamiento habilitó el pabellón de Puente Mayorga para aquellos vecinos que no cuentan con alternativa habitacional.

Según explicó el secretario general de Interior de la Junta, David Gil, el pantano del Guadarranque, en Castellar de la Frontera, se encuentra al 94% de su capacidad, a escasos cinco hectómetros cúbicos de la cota máxima. Desde el pasado viernes, uno de los desagües de fondo permanece abierto, con un caudal de entre 34 y 35 metros cúbicos por segundo, y está previsto abrir un segundo en las próximas horas, lo que elevaría el alivio a unos 70 metros cúbicos por segundo. Sumados a los aportes de la cuenca, el caudal podría superar los 100 metros cúbicos por segundo, afectando a zonas inundables y justificando el desalojo anticipado.

La Junta ha insistido en que se trata de un desembalse controlado, diseñado para evitar que el pantano alcance su cota máxima y tenga que aliviar por el labio superior, como ya ocurrió en episodios anteriores. En Guadacorte (Los Barrios) no se han ordenado desalojos, aunque sí se mantiene una vigilancia exhaustiva.

Ríos al límite y llamada a la prudencia

El paso encadenado de Joseph y Kristin mantiene en vilo a Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. El martes, el río Hozgarganta volvió a desbordarse a su paso por Jimena, obligando a la evacuación preventiva de una decena de vecinos. Es la segunda vez en lo que va de enero que el río se sale de su cauce. En Tesorillo, la crecida provocó el corte de la carretera hacia Montenegral.

Como medida preventiva, todos los ayuntamientos de la comarca han ordenado el cierre de parques infantiles, cementerios e instalaciones deportivas, además de suspender actividades municipales. Los alcaldes han reiterado el llamamiento a extremar la precaución, limitar los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

La previsión no invita al optimismo: se esperan rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora entre las 6:00 y las 15:00, coincidiendo con precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas. Un nuevo día de vigilancia extrema en el Campo de Gibraltar.