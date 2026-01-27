La Junta ordena el desalojo preventivo de las viviendas cercanas al río Guadarranque ante el riesgo de desbordamiento

La Junta de Andalucía ha ordenado en la noche de este martes el desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al cauce del río Guadarranque ante la previsión de fuertes lluvias entre la madrugada y la mañana del miércoles 28 de enero y sus efectos en el nivel del embalse del Guadarranque.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha efectuado el anuncio tras una reunión de urgencia celebrada pasadas las 22:00.

"En este momento la situación más compleja la estamos analizando de nuevo en el río Guadarranque, donde ya hace dos semanas tuvimos que vivir una situación similar. Hay una parte de la ribera del río más cercana de las viviendas o de las zonas habitadas en las que se va a proceder al desalojo de manera preventiva", ha anunciado Sanz.

Audio Antonio Sanz, sobre la situación del temporal

Además, la teniente de alcalde María del Mar Collado ha informado en sus redes sociales de que la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de llevar a cabo el desalojo preventivo de la barriada de Guadarranque y de las calles Ríos y Molino y el lateral izquierdo de la avenida de Guadarranque, en La Estación de San Roque, ante la apertura de compuertas del embalse y posibles crecidas del río Guadarranque por la previsión de abundantes lluvias en los próximos diez días.

El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Puente Mayorga para los vecinos de Guadarranque y Estación que no tengan un alojamiento alternativo y agradece de antemano la colaboración de todos los vecinos afectados.

La Junta va a mantener una actividad de seguimiento durante toda la madrugada "por si fuera necesario adoptar otras decisiones de evacuación". "Es muy importante que sigamos desaguando en el río Guadarranque para evitar la conjunción de niveles tan altos que ya tiene el río con precipitaciones e incremento que se puedan dar durante la noche y la mañana", ha especificado Sanz.

La medida ya fue adoptada a principios de enero, durante la borrasca Francis.