La Junta habilita un Puesto de Mando Avanzado para seguir la borrasca Kristin en el Campo de Gibraltar

La Junta de Andalucía efectuará este miércoles 28 de enero el seguimiento de la borrasca Kristin, el segundo frente del tren de inclemencias que azota al Campo de Gibraltar esta semana, en un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para efectuar el seguimiento y coordinación de las administraciones.

Desde este PMA se efectuará el seguimiento de las condiciones meteorológicas (viento y lluvia) que han motivado la activación de los avisos de nivel naranja por lluvia y viento en Jimena y Tesorillo, así como el nivel naranja por viento y fenómenos costeros y amarillo por lluvias en el resto de poblaciones del Campo de Gibraltar. Tambien para adoptar las medidas de protección a la población ante el posible desbordamiento de cauces como el de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tiene previsto supervisar el desarrollo del dispositivo este miércoles en la comarca.