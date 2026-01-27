El Hozgarganta se desborda en Jimena y activa el Plan de Emergencia con desalojos, carreteras cortadas y ríos al borde del nivel rojo

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha activado este martes el Plan de Emergencia Municipal (PEM) en nivel 1 tras el desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por el municipio, una situación que ha obligado ya al desalojo preventivo de unas once personas que residen en zonas próximas al cauce ante el riesgo de inundación. Así lo han confirmado fuentes municipales, en una jornada marcada por el fuerte temporal de lluvia y viento asociado a la borrasca Joseph.

La crecida del Hozgarganta, unida al elevado caudal que presenta también el río Guadiaro, ha llevado a los servicios municipales a balizar caminos, cortar accesos y restringir la circulación en varios puntos del término municipal. En concreto, permanece cerrada al tráfico la carretera CA-8201 (Jimena–Ubrique) en el punto kilométrico 9 debido a una rotura de la calzada, mientras que también se han clausurado la Vereda Real, el camino de la antigua Vaqueriza y la calle Cañada, en la zona de San Pablo de Buceite, por inundación.

Según ha informado el Consistorio, sí permanecen abiertas la A-405 (Jimena–Castellar), la CA-8200 (San Pablo de Buceite–San Martín del Tesorillo) y la CA-9200 (La Coscoja), aunque se ruega circular con extrema precaución ante la presencia de charcos, restos de ramas y acumulaciones de agua en la calzada.

Ríos en alerta naranja y a centímetros del nivel rojo

Los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, actualizados a las 14:00, reflejan una situación especialmente delicada. El río Hozgarganta se encuentra en nivel naranja, con un nivel medio de 3,93 metros y un caudal de 276,49 m³ por segundo, a escasos centímetros de alcanzar el nivel rojo. Por su parte, el Guadiaro registra un nivel medio de 4,70 metros y un caudal de 892,07 m³ por segundo, quedándose a apenas 30 centímetros del umbral máximo de alerta.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de parques y cementerios municipales y ha lanzado un mensaje de advertencia a la población para que evite desplazamientos innecesarios, reduzca la velocidad al volante y, sobre todo, no cruce zonas cercanas a ríos y arroyos, ni siquiera a pie.

Así baja el río Hozgarganta por Jimena con la llegada de la borrasca Joseph.

Preocupación en San Martín del Tesorillo y San Roque

La situación hidrológica mantiene también en alerta a municipios vecinos. El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, tras comunicarse con Emergencias 112 y Protección Civil, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, evite aproximarse a los ríos y limite los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles. Además, se ha anunciado el cierre de las instalaciones deportivas y la cancelación de todas las actividades municipales hasta nuevo aviso.

En San Roque, el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Locales en nivel 0 (preemergencia) por recomendación del 112, que ha instado a la evacuación de viviendas próximas al río Guadiaro y en la zona de Pasada Honda ante el riesgo de desbordamiento. La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha ordenado también el cierre de parques infantiles, cementerios e instalaciones municipales, mientras se mantiene un seguimiento continuo de la evolución de los ríos Guadiaro y Guadarranque.

La Aemet mantiene activado el aviso naranja por fenómenos costeros en el área del Estrecho, además de alertas por lluvias y viento, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo.

Las autoridades insisten en un mensaje común: máxima prudencia, atención a la información oficial y respeto absoluto a las señalizaciones y recomendaciones de los servicios de emergencia mientras continúa el seguimiento minuto a minuto de un episodio que mantiene en vilo a buena parte del Campo de Gibraltar.