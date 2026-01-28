Tarifa y el Tajo del Espino rozan rachas de viento de 130 km/h con el vendaval Kristin

Un vendaval sacude el Estrecho y el Campo de Gibraltar a manos de la borrasca Kristin. La comarca se encuentra este miércoles en aviso naranja por viento y lluvia, y varios municipios han activado planes de emergencia ante posibles desbordamientos de ríos con desalojo de vecinos. La fuerza especialmente huracanada de esta nueva borrasca se está haciendo sentir con la caída de muchos árboles, algunos de gran tamaño. Eolo se está cebando con Tarifa con rachas de viento que rozan los 130 km/h.

El Tajo del Espino ha registrado esta pasada madrugada vientos de hasta 127,2 km/h, según refleja Meteo Campo de Gibraltar con los datos de las estaciones situadas en la zona. El Tajo del Espino se ubica dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, un paraje en el que se encuentra el conocido Bosque de Niebla. Este mismo lugar alcanzó cifras de viento enormes el pasado miércoles con la borrasca Harry cuando contabilizó rachas de 122,3 km/h, las máximas contabilizadas en la comarca.

En las mediciones recogidas por las diferentes estaciones de la comarca y alrededores se han registrado numerosos marcadores con vientos por encima de los 100 km/h como en el Puerto de Tarifa, el Mareógrafo de Algeciras o Campamento.

Tarifa y la Sierra de Luna son dos enclaves de la comarca muy asociados al viento junto al Tajo del Espino. La zona suele ser uno de los puntos más lluviosos no solo de la provincia, también de Andalucía.

El estado de la mar también está sufriendo las consencuencias del temporal con el oleaje en el litoral. Meteo Cádiz reporta olas de hasta seis metros.